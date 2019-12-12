Vitória vai enfrentar o CSA na 1ª fase da Copa do Brasil

Atual campeão capixaba, o Vitória será o representante do Espírito Santo na Copa do Brasil 2020. Na tarde desta quinta-feira (12), em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ficou definido que o Alvianil vai encarar o CSA na primeira fase. Caso passe pelo rival alagoano, o time capixaba enfrenta o vencedor de Novorizontino-SP e Figueirense-SC na 2ª fase da competição mais democrática do calendário nacional.
Como prevê o regulamento, a Copa do Brasil será disputada em oito etapas, no sistema de mata-mata. Nas duas primeiras fases, os confrontos serão disputados em jogo único, e nas demais em partidas de ida e volta. O Alvianil por estar pior posicionado no ranking da CBF, em relação ao adversário, terá o mando de campo contra o CSA. Para avançar à segunda fase, o Vitória precisa vencer o visitante, que terá a vantagem do empate.
A data e local da partida ainda não foram divulgados, porém, é provável que o jogo ocorra no estádio Salvador Costa, em Vitória. Visto que até a terceira fase não há capacidade mínima exigida.
O sorteio
No sorteio, 80 times foram divididos em oito potes (10 em cada), de acordo com as pontuações do Ranking Nacional de Clubes. O Vitória estava no pote G, junto com Galvez-AC, Bangu-RJ, Independente-PA, XV de Piracicaba-SP, Operário-MT, Bahia de Feira-BA, Santo André-SP, Gama-DF e Águia Negra-MS. Adversário do Alvianil, o CSA veio do Pote C, onde estava agrupado a CRB-AL, CSA-AL, Londrina-PR, Vila Nova-GO, Santa Cruz-PE, Sampaio Corrêa-MA, Criciúma-SC, Oeste-SP, Brasil de Pelotas-RS e Luverdense-MT.