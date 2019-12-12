Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol

Vitória vai enfrentar o CSA na 1ª fase da Copa do Brasil

O adversário foi definido em sorteio realizado pela CBF na tarde desta quinta-feira (12)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 15:28

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 15:28

Vitória fez uma boa temporada neste anp e agora espera subir de patamar em 2020 Crédito: Alberto Borém/Vitória FC
Atual campeão capixaba, o Vitória será o representante do Espírito Santo na Copa do Brasil 2020. Na tarde desta quinta-feira (12), em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ficou definido que o Alvianil vai encarar o CSA na primeira fase.  Caso passe pelo rival alagoano, o time capixaba enfrenta o vencedor de Novorizontino-SP e Figueirense-SC na 2ª fase da competição mais democrática do calendário nacional.

Veja Também

Kleber Andrade será entregue totalmente pronto até junho de 2020

Kleber Andrade na rota da Copa do Mundo de Futebol Feminino

 Como prevê o regulamento, a Copa do Brasil será disputada em oito etapas, no sistema de mata-mata. Nas duas primeiras fases, os confrontos serão disputados em jogo único, e nas demais em partidas de ida e volta. O Alvianil por estar pior posicionado no ranking da CBF, em relação ao adversário, terá o mando de campo contra o CSA. Para avançar à segunda fase, o Vitória precisa vencer o visitante, que terá a vantagem do empate. 
A data e local da partida ainda não foram divulgados, porém, é provável que o jogo ocorra no estádio Salvador Costa, em Vitória. Visto que até a terceira fase não há capacidade mínima exigida.

O sorteio 

No sorteio, 80 times foram divididos em oito potes (10 em cada), de acordo com as pontuações do Ranking Nacional de Clubes. O Vitória estava no pote G, junto com Galvez-AC, Bangu-RJ, Independente-PA, XV de Piracicaba-SP, Operário-MT, Bahia de Feira-BA, Santo André-SP, Gama-DF e Águia Negra-MS. Adversário do Alvianil, o CSA veio do Pote C, onde estava agrupado a CRB-AL, CSA-AL, Londrina-PR, Vila Nova-GO, Santa Cruz-PE, Sampaio Corrêa-MA, Criciúma-SC, Oeste-SP, Brasil de Pelotas-RS e Luverdense-MT.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados