Vitória vai enfrentar o CSA na 1ª fase da Copa do Brasil

Vitória fez uma boa temporada neste anp e agora espera subir de patamar em 2020 Crédito: Alberto Borém/Vitória FC

Atual campeão capixaba, o Vitória será o representante do Espírito Santo na Copa do Brasil 2020. Na tarde desta quinta-feira (12), em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ficou definido que o Alvianil vai encarar o CSA na primeira fase. Caso passe pelo rival alagoano, o time capixaba enfrenta o vencedor de Novorizontino-SP e Figueirense-SC na 2ª fase da competição mais democrática do calendário nacional.

Como prevê o regulamento, a Copa do Brasil será disputada em oito etapas, no sistema de mata-mata. Nas duas primeiras fases, os confrontos serão disputados em jogo único, e nas demais em partidas de ida e volta. O Alvianil por estar pior posicionado no ranking da CBF, em relação ao adversário, terá o mando de campo contra o CSA. Para avançar à segunda fase, o Vitória precisa vencer o visitante, que terá a vantagem do empate.

A data e local da partida ainda não foram divulgados, porém, é provável que o jogo ocorra no estádio Salvador Costa, em Vitória. Visto que até a terceira fase não há capacidade mínima exigida.

O sorteio