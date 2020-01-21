Com um gol em cada tempo, Botafogo vence o Vitória no Kleber Andrade

A torcida não compareceu em grande número no Kleber Andrade, mas os torcedores que vieram ao estádio na noite desta segunda-feira (20) para acompanhar o amistoso contra o Vitória, principalmente os botafoguenses, logo puderam comemorar.
Com um minuto menos de dois minutos de jogo, o Alvinegro abriu o placar com o zagueiro Marcelo Benevenuto. Em cobrança de falta pela direita feita por Bruno Nazário, Harrison saiu muito mal do gol, a bola sobrou limpa na pequena área e o camisa 2 do Glorioso só teve o trabalho de tocar para as redes.
O Alvianil sofria para trocar passes e só parava o time carioca na base da falta nos minutos seguintes ao gol. De fato o goleiro do atual campeão carioca, um dos destaques da campanha vitoriosa se 2019, não estava em uma boa noite. Ao tentar sair jogando ele chutou contra o atacante Pedro Raul e por pouco a bola não entrou.
Já com a chuva dando o ar da graça, aos 20 minutos, porém, o goleiro se redimiu ao evitar o gol de Bruno Nazário ao defender finalização cara a cara.
Vitória e Botafogo se enfrentam em amistoso no Kleber Andrade
Aos 27, Harrison teve de esticar todo para defender o chute rasteiro de Luiz Fernando e colocar a bola para escanteio. Aos 33 mais uma boa intervenção do goleiro. Guilherme chutou forte de muito longe para o camisa 1 espalmar como deu. No rebote, Fernando não aproveitou e chutou para fora.
Se Harrison teve muito trabalho na primeira etapa, Gatito só foi aparecer aos 44 minutos em cobrança de Elivelton. O chute foi forte, mas o paraguaio encaixou sem problemas.
A jogada animou o Vitória. No lance seguinte, em boa trama ofensiva, Galego recebeu belo passe em profundidade e cruzou para a área, mas ninguém apareceu para tocar o gol. Pouco depois o primeiro tempo foi encerrado no Klebão.
2º TEMPO
Com algumas alterações os times, o Vitória apostou em Edinho e Jarles Baiano em busca de mais força ofensiva. Já no Bota apenas Carli deu lugar a Ruan Renato.
E assim como no primeiro tempo o início da etapa complementar o Alvinegro quase marcou, desta vez Bruno Nazário parou em Fernando Subtil, que evitou o segundo gol em bela cabeçada do camisa 10.
Perto dos 15 minutos, o Bota fez mais duas mudanças. Leandrinho e Romildo entraram nos lugares de Bruno Nazário e Cícero, respectivamente.
O Vitória esboça pressionar, mas perdia a bola na transição. Em uma delas, aos 16 minutos, Luis Henrique avançou em velocidade e tocou para Pedro Raul, que da entrada da área fuzilou rasteiro para ampliar e marcar o primeiro gol dele pelo Glorioso.
Aos 27 um lance bizarro. O lateral esquerdo Jeferson foi tentar recuar, pegou mal na bola e por pouco não marcou contra. Na jogada seguinte Leandrinho tentou marcar por cobertura, mas desperdiçou a chance do terceiro gol no Klebão.
Aos 34 minutos o terceiro só não veio porque o zagueiro Tainler travou finalização de Pedro Raul quase na marca de pênalti. Seria o segundo do centro-avante botafoguense na partida.
Com a partida caminhando para o fim, o Vitória mostrava cansaço e pouco conseguia ficar com a bola. Sem ela, o Alvianil só conseguia parar o Botafogo com faltas.
Aos 39, o jogo foi brevemente paralisado por conta da fumaça de sinalizadores acesos pela torcida do Vitória na arquibancada. Quando a bola voltou a rolar, o panorama seguiu inalterado: o Botafogo atacava e o Alvianil se defendia como dava. No fim, acabou mesmo em 2 a 0 no Klebão.
CAPIXABÃO
O Vitória agora volta as atenções para a estreia no Capixabão, às 15 horas, no Salvador Costa, contra o São Mateus. O Alvianil defende o título conquistado no ano passado.
Já os jogadores do Botafogo que estiveram no Kleber Andrade retornam para Domingos Martins, onde ficam até sexta-feira (24) e prosseguem em pré-temporada. A equipe alternativa derrotada na estreia do Carioca seguiu no Rio e enfrenta o Madureira, nesta terça-feira (21), pela segunda rodada da Taça Guanabara. A bola rola a partir das 16h no estádio Conselheiro Galvão.
VITÓRIA 0 x 2 BOTAFOGO
- Vitória: Harrison (Fernando Subtil); Cássio (Tainler), Ferrugem (Ewerton), Léo Breno (Lucas Barbosa) e Jeferson; Igor Pimentel, Rodrigo César (Gianlucas), Elivelton e Carlos Vitor (Betão); Ramon (Jarles Baiano) e Toni Galego (Edinho). Tec: Rodrigo Fonseca.
- Botafogo: Gatito; Fernando (Diego Ayres), Marcelo Benevenuto, Carli (Ruan Renato) e Guilherme Santos (Hugo); Cícero (Romildo), Thiaguinho (Marlon) e Bruno Nazário (Leandrinho); Luiz Fernando (Rhuan), Luis Henrique (Lecaros) e Pedro Raul (Maxuel). Tec: Alberto Valentim.
- Árbitro: Davi Lacerda (FES)
- Estádio: Kleber Andrade (Cariacica)
- Gols: Marcelo Benevenuto, a 1 minuto do 1° tempo. Pedro Raúl, aos 16 minutos do 2° tempo.
- Público e renda: não divulgados