Veja quanto custa os ingressos para Boavista e Vasco no Kleber Andrade

A menos de uma semana para poder matar a saudade de prestigiar o time do coração jogando novamente no Espírito Santo, o torcedor vascaíno no Estado já sabe quanto terá de pagar para ver os comandados de Abel Braga em ação contra o Boavista, no próximo sábado (25), às 19 horas, no Estádio Kleber Andrade.