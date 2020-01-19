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Campeonato Carioca

Veja quanto custa os ingressos para Boavista e Vasco no Kleber Andrade

Partida do próximo sábado (25) é válida pela terceira rodada da Taça Guanabara e terá o pontapé inicial às 19 horas

Publicado em 19 de Janeiro de 2020 às 14:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2020 às 14:47
O promissor Talles Magno voltará a jogar no Kleber Andrade Crédito: Fernando Madeira
A menos de uma semana para poder matar a saudade de prestigiar o time do coração jogando novamente no Espírito Santo, o torcedor vascaíno no Estado já sabe quanto terá de pagar para ver os comandados de Abel Braga em ação contra o Boavista, no próximo sábado (25), às 19 horas, no Estádio Kleber Andrade.
Os valores foram definidos e custam R$ 130,00 (inteira) e R$ 65,00 (meia). Os ingressos podem ser adquiridos nas Lojas Ademar Cunha - Novo México e Centro (Vila Velha), Laranjeiras (Serra) e Guarapari - espalhadas pela Grande Vitória e também pelo site www.diretaticket.com.br.
Na última vez que o clube carioca jogou em solo capixaba foi no empate em 0 a 0 contra o CSA, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Boavista e Vasco jogarão pela terceira rodada da Taça Guanabara, que é o primeiro turno do Campeonato Carioca.

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