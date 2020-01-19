Veja quanto custa os ingressos para Boavista e Vasco no Kleber Andrade

A menos de uma semana para poder matar a saudade de prestigiar o time do coração jogando novamente no Espírito Santo, o torcedor vascaíno no Estado já sabe quanto terá de pagar para ver os comandados de Abel Braga em ação contra o Boavista, no próximo sábado (25), às 19 horas, no Estádio Kleber Andrade.
Os valores foram definidos e custam R$ 130,00 (inteira) e R$ 65,00 (meia). Os ingressos podem ser adquiridos nas Lojas Ademar Cunha - Novo México e Centro (Vila Velha), Laranjeiras (Serra) e Guarapari - espalhadas pela Grande Vitória e também pelo site www.diretaticket.com.br.
Na última vez que o clube carioca jogou em solo capixaba foi no empate em 0 a 0 contra o CSA, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Boavista e Vasco jogarão pela terceira rodada da Taça Guanabara, que é o primeiro turno do Campeonato Carioca.