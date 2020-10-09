Mulher grávida é assassinada com tiro na cabeça em Linhares

Crime vai ser investigado pela Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato/Arquivo

Uma mulher grávida foi assassinada com um tiro na cabeça na zona rural de Linhares , no Norte do Estado, nesta quinta-feira (08). O corpo da vítima foi encontrado em uma fazenda de cacau.

O corpo, ainda sem identificação, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, responsável pela investigação do crime, na autópsia o médico legista constatou que o feto da mulher aparentava ter 30 semanas e media 38 centímetros.

Ainda segundo o delegado, há um trabalho de investigação para identificar a vítima, para descobrir de onde ela era e, assim, tentar descobrir quem a matou.