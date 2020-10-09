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Violência

Mulher grávida é assassinada com tiro na cabeça em Linhares

Segundo o delegado Fabrício Lucindo, responsável pela investigação do crime, na autópsia o médico legista constatou que o feto da mulher aparentava ter 30 semanas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 12:33

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 12:33

Delegacia Regional de Linhares
Crime vai ser investigado pela Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato/Arquivo
Uma mulher grávida foi assassinada com um tiro na cabeça na zona rural de Linhares, no Norte do Estado, nesta quinta-feira (08). O corpo da vítima foi encontrado em uma fazenda de cacau.
O corpo, ainda sem identificação, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, responsável pela investigação do crime, na autópsia o médico legista constatou que o feto da mulher aparentava ter 30 semanas e media 38 centímetros.

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Ainda segundo o delegado, há um trabalho de investigação para identificar a vítima, para descobrir de onde ela era e, assim, tentar descobrir quem a matou.
A polícia também vai investigar se ela foi morta na plantação de cacau ou se jogaram o corpo dela no local.

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