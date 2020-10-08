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Morro da Engenharia

Jovem baleado com um tiro no peito morre em hospital de Vitória

Após levar o tiro, Jorge Henrique, de 24 anos, conseguiu descer a escadaria do morro e pedir ajuda. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 14:03

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 14:03

Jovem foi morto com um tiro no peito, no Morro da Engenharia, em Vitória
Jovem foi morto com um tiro no peito, no Morro da Engenharia, em Vitória Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um jovem de 24 anos morreu após levar um tiro no peito, na madrugada desta quinta-feira (8), no Morro da Engenharia, em Vitória. Jorge Henrique dos Santos Feliciano perdeu a vida com um único tiro. A polícia ainda não sabe qual seria a real motivação do crime.
De acordo com informações da TV Gazeta, mesmo baleado, Jorge Henrique conseguiu descer as escadas e pedir ajuda. Ele foi socorrido e levado o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, mas não resistiu ao ferimento. 
A polícia não descarta a possibilidade de o rapaz ter sido assassinado por causa de uma briga de família ou que a morte dele tenha alguma relação com o tráfico de drogas. Em nota à TV Gazeta, a polícia informou que ninguém foi preso pelo crime.

PRESO NA OPERAÇÃO CAIM MOSTROU LOCAL DO CRIME

Na manhã desta quinta-feira (8), um homem preso na Operação Caim foi levado pela polícia até o Morro da Engenharia. Foi ele quem mostrou para os policiais o local exato onde o Jorge Henrique havia sido baleado. Apesar disso, ainda não é possível afirmar que esse homem tenha relação com o crime.
A polícia disse, em nota, que ninguém soube informar sobre a autoria e a motivação do crime. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Vitória.
Até o final da manhã, o corpo de Jorge Henrique ainda estava no hospital e seria levado para o Departamento Médico Legal de Vitória para ser liberado pela família.

OPERAÇÃO CAIM

A 10ª fase da operação Caim foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (8), com o objetivo de combater o tráfico de drogas e homicídios. Durante os últimos quatro meses, a Caim realizou nove fases, que resultaram na detenção de 327 pessoas, além da apreensão de 82 armas, 2.010 munições, 13 veículos, drogas e mais de R$ 88 mil em espécie.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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