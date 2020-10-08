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Operação Caim X

Agentes de segurança estão nas ruas para prender 34 pessoas na Grande Vitória

Foco da 10ª fase da operação é combater o tráfico de drogas e homicídios. A ação contou com coordenação da Polícia Civil e integração com a Polícia Militar, Força Nacional e Guarda Municipal de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 06:37

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 06:37

Operação Caim X é deflagrada no Espírito Santo
Operação Caim X é deflagrada no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Sesp
Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (8), a décima fase da Operação Caim em municípios de todo o Estado, com objetivo de combater o tráfico de drogas e homicídios. 
Durante a manhã, a informação era de que, ao todo, somente na Grande Vitória, estavam sendo cumpridos 34 mandados de prisão e busca e apreensão nos municípios de Cariacica, Serra, Vitória e Vila Velha. Mais cedo, moradores de comunidades vizinhas ao Bairro da Penha ouviram o sobrevoo de um helicóptero e barulho de muitos fogos de artifício vindos da região.
A Caim X conta com coordenação da Polícia Civil e integração com a Polícia Militar, Força Nacional e Guarda Municipal de Vitória. Cerca de 200 agentes de segurança participam da operação.
Na tarde desta quinta-feira a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou que, durante a operação, foram realizadas 36 prisões  entre cumprimento de mandados de prisão e de apreensão de menores e em flagrante. Desses, 16 foram por crime de homicídio, 8 por outros crimes e 13 em situação de flagrante.

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Segundo o secretário de Estado da Segurança, Alexandre Ramalho, a operação teve objetivo de levar segurança para as comunidades.
"É uma operação integrada e com efetivo bastante considerável. Num ponto mais rentável de venda desse material, ocorre o confronto. Essa guerra que vivenciamos, ora em Andorinhas, ora em Itararé, ora no Morro do Macaco. Estamos aqui para proteger essas comunidades", disse em entrevista para a TV Gazeta.
O delegado José Lopes, superintendente de Polícia Especializada, destacou o tamanho do efetivo empregado na operação. "Estamos com mais de 200 policiais. É uma operação em que trabalhamos com a Inteligência para obter o êxito", pontuou.

BALANÇO DA OPERAÇÃO NESTA 5ª FEIRA

  • 36 prisões e apreensões de menores 
  • 44 mandados de busca e apreensão domiciliar cumpridos 
  • 5 armas apreendidas 
  • 226 munições apreendidas 
  • 51 gramas de maconha apreendidas 
  • 49 buchas de maconha apreendidas 
  • 840 gramas de cocaína apreendidas 
  • 231 papelotes de cocaína apreendidos 
  • 887 gramas de crack apreendidas 
  • 561 pedras de crack apreendidas 
  • 296 gramas de outras drogas apreendidas 
  • R$ 1.896 apreendidos pela DHPP Vitória

HISTÓRICO

O nome Operação Caim faz referência à história bíblica dos irmãos Caim e Abel e remonta ao primeiro homicídio sobre o qual a sociedade teve conhecimento.
Durante os últimos quatro meses a Caim realizou nove fases, que resultaram na detenção de 327 pessoas, além da apreensão de 82 armas, 2.010 munições, 13 veículos, drogas e mais de R$ 88 mil em espécie.
Operação Caim X é deflagrada no Espírito Santo
Operação Caim X é deflagrada no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Sesp

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