Agentes de segurança estão nas ruas para prender 34 pessoas na Grande Vitória

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (8), a décima fase da Operação Caim em municípios de todo o Estado, com objetivo de combater o tráfico de drogas e homicídios.
Durante a manhã, a informação era de que, ao todo, somente na Grande Vitória, estavam sendo cumpridos 34 mandados de prisão e busca e apreensão nos municípios de Cariacica, Serra, Vitória e Vila Velha. Mais cedo, moradores de comunidades vizinhas ao Bairro da Penha ouviram o sobrevoo de um helicóptero e barulho de muitos fogos de artifício vindos da região.
A Caim X conta com coordenação da Polícia Civil e integração com a Polícia Militar, Força Nacional e Guarda Municipal de Vitória. Cerca de 200 agentes de segurança participam da operação.
Na tarde desta quinta-feira a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou que, durante a operação, foram realizadas 36 prisões entre cumprimento de mandados de prisão e de apreensão de menores e em flagrante. Desses, 16 foram por crime de homicídio, 8 por outros crimes e 13 em situação de flagrante.
Segundo o secretário de Estado da Segurança, Alexandre Ramalho, a operação teve objetivo de levar segurança para as comunidades.
"É uma operação integrada e com efetivo bastante considerável. Num ponto mais rentável de venda desse material, ocorre o confronto. Essa guerra que vivenciamos, ora em Andorinhas, ora em Itararé, ora no Morro do Macaco. Estamos aqui para proteger essas comunidades", disse em entrevista para a TV Gazeta.
O delegado José Lopes, superintendente de Polícia Especializada, destacou o tamanho do efetivo empregado na operação. "Estamos com mais de 200 policiais. É uma operação em que trabalhamos com a Inteligência para obter o êxito", pontuou.
BALANÇO DA OPERAÇÃO NESTA 5ª FEIRA
- 36 prisões e apreensões de menores
- 44 mandados de busca e apreensão domiciliar cumpridos
- 5 armas apreendidas
- 226 munições apreendidas
- 51 gramas de maconha apreendidas
- 49 buchas de maconha apreendidas
- 840 gramas de cocaína apreendidas
- 231 papelotes de cocaína apreendidos
- 887 gramas de crack apreendidas
- 561 pedras de crack apreendidas
- 296 gramas de outras drogas apreendidas
- R$ 1.896 apreendidos pela DHPP Vitória
HISTÓRICO
O nome Operação Caim faz referência à história bíblica dos irmãos Caim e Abel e remonta ao primeiro homicídio sobre o qual a sociedade teve conhecimento.
Durante os últimos quatro meses a Caim realizou nove fases, que resultaram na detenção de 327 pessoas, além da apreensão de 82 armas, 2.010 munições, 13 veículos, drogas e mais de R$ 88 mil em espécie.