Agentes de segurança estão nas ruas para prender 34 pessoas na Grande Vitória

Operação Caim X é deflagrada no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Sesp

Operação Caim em municípios de todo o Estado, com objetivo de combater o tráfico de drogas e homicídios. Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (8), a décima fase daem municípios de todo o Estado, com objetivo de combater o tráfico de drogas e homicídios.

Durante a manhã, a informação era de que, ao todo, somente na Grande Vitória, estavam sendo cumpridos 34 mandados de prisão e busca e apreensão nos municípios de Cariacica, Serra, Vitória e Vila Velha. Mais cedo, moradores de comunidades vizinhas ao Bairro da Penha ouviram o sobrevoo de um helicóptero e barulho de muitos fogos de artifício vindos da região.

A Caim X conta com coordenação da Polícia Civil e integração com a Polícia Militar , Força Nacional e Guarda Municipal de Vitória. Cerca de 200 agentes de segurança participam da operação.

Na tarde desta quinta-feira a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou que, durante a operação, foram realizadas 36 prisões  entre cumprimento de mandados de prisão e de apreensão de menores e em flagrante. Desses, 16 foram por crime de homicídio, 8 por outros crimes e 13 em situação de flagrante.

Segundo o secretário de Estado da Segurança, Alexandre Ramalho, a operação teve objetivo de levar segurança para as comunidades.

"É uma operação integrada e com efetivo bastante considerável. Num ponto mais rentável de venda desse material, ocorre o confronto. Essa guerra que vivenciamos, ora em Andorinhas, ora em Itararé, ora no Morro do Macaco. Estamos aqui para proteger essas comunidades", disse em entrevista para a TV Gazeta.

O delegado José Lopes, superintendente de Polícia Especializada, destacou o tamanho do efetivo empregado na operação. "Estamos com mais de 200 policiais. É uma operação em que trabalhamos com a Inteligência para obter o êxito", pontuou.

BALANÇO DA OPERAÇÃO NESTA 5ª FEIRA

36 prisões e apreensões de menores

44 mandados de busca e apreensão domiciliar cumpridos

5 armas apreendidas

226 munições apreendidas

51 gramas de maconha apreendidas

49 buchas de maconha apreendidas

840 gramas de cocaína apreendidas

231 papelotes de cocaína apreendidos

887 gramas de crack apreendidas

561 pedras de crack apreendidas

296 gramas de outras drogas apreendidas

R$ 1.896 apreendidos pela DHPP Vitória

HISTÓRICO

O nome Operação Caim faz referência à história bíblica dos irmãos Caim e Abel e remonta ao primeiro homicídio sobre o qual a sociedade teve conhecimento.

Durante os últimos quatro meses a Caim realizou nove fases, que resultaram na detenção de 327 pessoas, além da apreensão de 82 armas, 2.010 munições, 13 veículos, drogas e mais de R$ 88 mil em espécie.

Operação Caim X é deflagrada no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Sesp

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