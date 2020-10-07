Ouça: motorista de aplicativo grava assalto antes de ser baleado no ES

Hospital Estadual de Urgência e Emergência, onde a vítima está internada Crédito: Fernando Madeira

Um motorista de aplicativo foi baleado em um assalto por criminosos que se passaram por clientes e seguiam de Vitória para Vila Velha , nesta terça-feira (6). Ao notar que poderia ser assaltado, ele gravou áudio da conversa entre os bandidos.

Inicialmente, dois passageiros embarcaram na Praça dos Namorados, em Vitória, com destino ao bairro Praia da Costa, em Vila Velha. Mas, antes de ir para a Praia da Costa, os passageiros pediram para pegar uma terceira pessoa na Praia do Suá.

Ao perceber que poderia ser vítima de um assalto, o motorista de aplicativo passou a gravar a conversa e as ameaças dentro do carro. A vítima, já rendida pelos bandidos, pede pra ir pra casa. Ouça o áudio:

Your browser does not support the audio element. Áudio da conversa de criminosos dentro do carro gravado por motorista de aplicativo baleado durante assalto

O motorista pede para os bandidos levarem o carro e passa a ser ameaçado pelos assaltantes. "Só me deixa ir pra casa. Pode levar o que quiser. Minha filha está me esperando em casa", disse.

O motorista implora pela vida ao passar pro banco de trás do carro, e segue sendo ameaçado. "Só quero ver minha filha. Só me libera, por favor", implorou. "Você tem uma filha? Quer ver ela? Então colabora. Se tiver desespero, a única coisa que você vai ver é sete palmos abaixo do chão", respondeu um dos criminosos.

Os áudios foram enviados para outros motoristas. Um deles chamou a polícia. Na rua Valdir Meireles, em Consolação, os bandidos acabaram batendo com o carro em uma viatura da Polícia Militar. Depois disso, eles deram um tiro no motorista de aplicativo, abandonaram o carro e fugiram. A vítima está internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Segundo os amigos de profissão, ele foi baleado no braço e está fora de perigo.