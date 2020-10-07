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Na madrugada

Homem é preso após arrombar loja de roupas em Jardim Camburi

O arrombamento aconteceu por volta das 2h da madrugada, próximo a uma faculdade particular do bairro, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 08:07

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 08:07

Loja de roupas é arrombada durante a madrugada em Jardim Camburi
Loja de roupas é arrombada durante a madrugada em Jardim Camburi Crédito: Foto enviada para a TV Gazeta
Uma loja de roupas foi arrombada na madrugada desta quarta-feira (7), no bairro Jardim Camburi, em Vitória. O homem teria usado uma chave-inglesa para quebrar a vitrine e entrar no estabelecimento. Dois homens teriam participado do roubo, mas apenas um foi preso.
De acordo com informações da TV Gazeta, o arrombamento aconteceu por volta das 2h da madrugada, próximo a uma faculdade particular do bairro. Uma funcionária de um prédio próximo viu a ação do ladrão e chamou a polícia. Há um destacamento da Polícia Militar perto do local, e o militares chegaram rápido. Um dos bandidos acabou preso e parte do material foi recuperado.

Loja é arrombada em Jardim Camburi, Vitória

AÇÃO FOI GRAVADA

O proprietário da loja contou à reportagem da TV Gazeta que dois homens participaram do arrombamento. Câmeras de segurança gravaram o momento em que um dos homens anda de um lado para o outro em frente à loja, até o momento em que ele joga uma chave-inglesa e quebra a vitrine. O homem pega várias camisas e bonés. Em seguida, ele sai - com todo cuidado para não se machucar - pelo mesmo buraco que entrou. 
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

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