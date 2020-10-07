Homem é preso após arrombar loja de roupas em Jardim Camburi

O proprietário da loja contou à reportagem da TV Gazeta que dois homens participaram do arrombamento. Câmeras de segurança gravaram o momento em que um dos homens anda de um lado para o outro em frente à loja, até o momento em que ele joga uma chave-inglesa e quebra a vitrine. O homem pega várias camisas e bonés. Em seguida, ele sai - com todo cuidado para não se machucar - pelo mesmo buraco que entrou.