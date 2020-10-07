Apontado como gerente do tráfico no Morro do Macaco é preso em Vitória

Morro do Macaco localizado no bairro Tabuazeiro, em Vitória Crédito: Luciney Araújo

Um homem apontado pela polícia como suspeito de ser o gerente do tráfico de drogas na região do Morro do Macaco, no bairro Tabuazeiro, em Vitória, foi preso nesta terça-feira (06) por policiais militares da Força Tática do 1º Batalhão em apoio a uma ação do Serviço Reservado da Unidade.

A prisão aconteceu durante um cumprimento de mandado do busca e apreensão, em que o alvo era o criminoso suspeito de chefiar o tráfico na região. Ao avistar a presença dos policiais, o suspeito de ser gerente do tráfico se jogou do segundo andar de uma casa até o quintal que dá acesso a uma região de mata, na tentativa de fugir, mas acabou sendo alcançado a cerca de 100 metros da casa.

À polícia, o homem alegou que fugiu alegando ter se assustado com traficantes que teriam entrado na casa dele. Na casa dele os policiais não encontraram nada de ilícito nem outra pessoa na residência. No entanto, alguns policiais reconheceram ele como sendo um dos líderes do tráfico do Morro do Macaco.