Família passa por momentos de pânico ao ser feita refém em fazenda de Vila Velha

Família de caseiros foi feita refém em uma fazenda, em Xuri, Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Uma família de caseiros passou por momentos de pânico na madrugada desta quarta-feira (7), depois de ser feita refém por seis bandidos, na fazenda onde moram e trabalham, em Xuri, no município de Vila Velha . Os bandidos chegaram ao local armados, renderam pai, mãe e os três filhos, e levaram tudo que conseguiram, até um porco e mais de 20 galinhas.

De acordo com informações da TV Gazeta, seis bandidos invadiram a casa por volta das 2h desta quarta (7). Para conseguir entrar, eles chutaram portas e janelas, e falaram para as vítimas que eram policiais. A família foi obrigada a ficar deitada no chão por uma hora, enquanto os bandidos roubavam roupas, botijas de gás, um freezer, um porco, 23 galinhas, duas motos e um carro.

"Começaram gritar 'é a polícia', bateram na janela. Quando derrubaram a janela, já pularam para dentro. Outro meteu o pé na porta e entrou, e aí já anunciaram o assalto. Ficaram chutando e me batendo, enquanto eu estava deitado no chão. Depois, quando saíram, me deixaram com a mão para trás", contou Walter Moreira da Costa.

Walter teve que ficar deitado no chão enquanto os bandidos roubavam tudo Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Walter afirma que os bandidos agrediram e ameaçaram a família. "Não se mexe que eu vou atirar, se pegar em alguma coisa, eu vou matar vocês. Aí queriam arma, dinheiro, pediram a chave do carro e da moto", recorda.

BANDIDOS FUGIRAM EM DOIS CARROS

Os bandidos chegaram à fazenda em um carro e fugiram levando o carro da família e duas motos. Antes de irem embora, os bandidos amarraram Walter, o pai e a mãe dele. Deixaram desamarrados somente os meninos de 11 e 15 anos de idade. Assim que eles fugiram, Walter correu até a casa de um vizinho e ligou para a polícia.

Bandidos roubaram até as galinhas Crédito: Reprodução / TV Gazeta

A polícia conseguiu recuperar uma das motos e o carro da família. A moto foi encontrada pela Polícia Militar a cerca de 1 km da casa de Walter, depois de ser abandonada pelos bandidos. Já o carro foi encontrado cerca de 8 horas após o crime, no bairro Barramares, também em Vila Velha.

DOIS HOMENS FORAM PRESOS

Quando a polícia encontrou o veículo, dois homens estavam retirando peças do carro da família e passando para outro veículo, que também havia sido roubado. Os dois homens, de 21 e 27 anos foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha e autuados por receptação.

O delegado determinou o pagamento de fiança no valor de R$ 5 mil para cada um. Como o valor não foi pago, os dois homens formam encaminhados para o presídio. Apesar disso, a polícia disse que não é possível afirmar que eles participaram do roubo, já que não foram reconhecidos pelas vítimas.

MORADORES DIZEM QUE ASSALTOS SÃO RECORRENTES

Moradores da região reclamam que os assaltos são recorrentes em Xuri. "Não tem nem um mês e já foi mais de 10 assaltos por aqui", diz Walter.

"Eu me sinto como se o bandido fosse eu. Depois que a polícia pega o bandido, ele é protegido pelo Estado. E o cidadão que trabalha, que acorda de madrugada, é protegido por quem?", questionou outro morador da região.

Bandidos levaram tudo que tinha na casa Crédito: Reprodução / TV Gazeta

O QUE DIZ A PM

Procurada pela TV Gazeta, a Polícia Militar disse que nos últimos 30 dias apenas essa ocorrência foi registrada na região. A polícia pede que diante dos assaltos, a população ligue para o 190, chame a polícia, porque, dessa forma, a polícia toma conhecimento da situação e pode reforçar o policiamento no bairro, se for necessário.