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Morro do Cabral

Polícia apreende cocaína, crack e maconha em Vitória

Além das drogas, cinco rádios comunicadores foram apreendidos na ação da Polícia Militar na noite desta quarta-feira (7). Ninguém foi detido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 10:18

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 10:18

Apreensão feita pela PM em Vitória
Apreensão feita pela PM em Vitória Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Policiais militares da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) apreenderam 141 pinos de cocaína, 20 pedras de crack, nove buchas de maconha, além de cinco rádios comunicadores na noite desta quarta-feira (7), no Morro do Cabral, em Vitória. Ninguém foi detido.
De acordo com informações da PM, a equipe realizava uma incursão no final da Rua Santo Agostinho, quando avistou alguns homens, que fugiram para o alto do morro ao perceber a aproximação da viatura. Não foi possível abordá-los.
Após buscas por onde os suspeitos passaram, foram encontrados os materiais apreendidos, que foram entregues na 1ª Delegacia Regional de Vitória.

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