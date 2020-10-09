Levi Tiago da Silva era o homicida mais procurado da Serra e foi preso nesta quinta-feira (8) Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Your browser does not support the audio element. Polícia prende o assassino mais procurado no município da Serra

Levi Tiago da Silva, de 25 anos, que atualmente chefiava o tráfico de drogas do bairro Central Carapina e possuía, em sua ficha criminal, quatro homicídios e outras seis tentativas, todas relacionadas ao tráfico. Após mais de um ano de investigações e buscas, a polícia prendeu o assassino mais procurado do município da Serra , na Grande Vitória. Na tarde desta quinta-feira (8), policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra capturaram, de 25 anos, que atualmente chefiava o tráfico de drogas do bairro Central Carapina e possuía, em sua ficha criminal, quatro homicídios e outras seis tentativas, todas relacionadas ao tráfico.

Segundo o delegado Rodrigo Sandi Mori, a prisão do criminoso de alta periculosidade, como ele próprio definiu, era o principal objetivo da DHPP da Serra, visto que Levi representava elevado risco à sociedade devido à brutalidade e violência com que agia e assassinava quem tentasse atrapalhar os negócios relacionados ao tráfico. Além disso, o homem preso era fugitivo do Centro de Detenção Provisória da Serra.

"Ele era nosso alvo número um da DHPP-Serra. Atualmente liderava do tráfico de drogas da região da Vala, do Bairro Central Carapina, na Serra. Levi é um dos indivíduos que fugiram do Centro de Detenção Provisória no dia 9 de setembro de 2018. Desde então, no período de um ano, ele é suspeito de ter matado quatro pessoas e baleado outras seis no mesmo bairro. O que por si só, mostra a alta periculosidade desse indivíduo e potencial envolvimento com o submundo do crime, colocando em risco a tranquilidade social, e principalmente a ordem pública nos bairros Central Carapina e região", salientou.

SEGUNDA PRISÃO

O chefe do tráfico já havia sido preso ainda em 2015 e permanecia detido no CDP da Serra, de onde fugiu há quase dois anos. Para prendê-lo, o titular da DHPP disse que a casa onde Levi estava foi cercada para impedir que ele escapasse. Além disso, o criminoso tinha alternava de residência constantemente e ainda se vestia com roupas e uniformes de diferentes empresas para circular sem ser notado e dificultar sua identificação.

Sandi Mori ainda contou que o homicida tentou fugir por uma báscula da casa onde estava, porém, foi alcançado e não ofereceu resistência à prisão.

PROCURADOS PELA POLÍCIA

Com a retirada de Levi de circulação, o foco agora da delegacia é capturar outros três comparas do ex-chefe do tráfico. Um deles, Hudson Tiago da Silva, de 28 anos, é irmão de Levi e deve assumir o controle na região onde o irmão atuava, segundo a polícia.

Lorenzo, Hudson e Davidson, respectivamente, são procurados pela polícia e possuem mandados de prisão em aberto Crédito: Divulgação/Polícia Civil