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Foragido há dois anos

Polícia prende o assassino mais procurado no município da Serra

Levi Tiago da Silva era procurado desde quando fugiu do Centro de Detenção Provisória, da Serra, há cerca de um ano. No período, ele é apontado como o autor de 4 homicídios e por 6 tentativas. Além disso, era o líder do tráfico em Central Carapina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 12:13

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 12:13

DHPP
Levi Tiago da Silva era o homicida mais procurado da Serra e foi preso nesta quinta-feira (8) Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Polícia prende o assassino mais procurado no município da Serra
Após mais de um ano de investigações e buscas, a polícia prendeu o assassino mais procurado do município da Serra, na Grande Vitória. Na tarde desta quinta-feira (8), policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra capturaram Levi Tiago da Silva, de 25 anos, que atualmente chefiava o tráfico de drogas do bairro Central Carapina e possuía, em sua ficha criminal, quatro homicídios e outras seis tentativas, todas relacionadas ao tráfico.

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Segundo o delegado Rodrigo Sandi Mori, a prisão do criminoso de alta periculosidade, como ele próprio definiu, era o principal objetivo da DHPP da Serra, visto que Levi representava elevado risco à sociedade devido à brutalidade e violência com que agia e assassinava quem tentasse atrapalhar os negócios relacionados ao tráfico. Além disso, o homem preso era fugitivo do Centro de Detenção Provisória da Serra.
"Ele era nosso alvo número um da DHPP-Serra. Atualmente liderava do tráfico de drogas da região da Vala, do Bairro Central Carapina, na Serra. Levi é um dos indivíduos que fugiram do Centro de Detenção Provisória no dia 9 de setembro de 2018. Desde então, no período de um ano, ele é suspeito de ter matado quatro pessoas e baleado outras seis no mesmo bairro. O que por si só, mostra a alta periculosidade desse indivíduo e potencial envolvimento com o submundo do crime, colocando em risco a tranquilidade social, e principalmente a ordem pública nos bairros Central Carapina e região", salientou.

SEGUNDA PRISÃO

O chefe do tráfico já havia sido preso ainda em 2015 e permanecia detido no CDP da Serra, de onde fugiu há quase dois anos. Para prendê-lo, o titular da DHPP disse que a casa onde Levi estava foi cercada para impedir que ele escapasse. Além disso, o criminoso tinha alternava de residência constantemente e ainda se vestia com roupas e uniformes de diferentes empresas para circular sem ser notado e dificultar sua identificação.
Sandi Mori ainda contou que o homicida tentou fugir por uma báscula da casa onde estava, porém, foi alcançado e não ofereceu resistência à prisão.

PROCURADOS PELA POLÍCIA

Com a retirada de Levi de circulação, o foco agora da delegacia é capturar outros três comparas do ex-chefe do tráfico. Um deles, Hudson Tiago da Silva, de 28 anos, é irmão de Levi e deve assumir o controle na região onde o irmão atuava, segundo a polícia.
Serra
Lorenzo, Hudson e Davidson, respectivamente, são procurados pela polícia e possuem mandados de prisão em aberto Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Além de "P Ludson", como é conhecido, a polícia está atrás também de Lorenzo Cristian Elias Viana, de 20 anos, e Davidson Chaves, o Dedé, de 25 anos. Todos fazem parte da gangue de Levi e também são considerados foragidos. O trio está com mandado de prisão em aberto, segundo informou Sandi Mori.

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