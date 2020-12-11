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Norte do ES

Quatro homens são detidos suspeitos de tráfico de drogas em Itaúnas

De acordo com a Polícia Militar, a  ação foi feita após os policiais receberem denúncias de tráfico de drogas na região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 14:01

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 14:01

Material apreendido em Itáuanas
Material apreendido em Itáuanas Crédito: Divulgação / PMES
Quatro homens foram detidos suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas em Itaúnas, no litoral de Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (10). De acordo com a Polícia Militar, a ação foi feita após os policiais receberem denúncias de tráfico de drogas na região.
Segundo a PM, os militares estavam passando por uma rua, quando visualizaram um homem em atitude suspeita em frente a uma residência acompanhado de outras três pessoas. Na tentativa de abordagem, o suspeito tentou fugir, entrando na casa, mas foi alcançado. Com ele, foram encontrados três pedras de crack, seis munições e R$200,00. Diante do flagrante, foram feitas buscas no imóvel.

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Os policiais acharam ainda, sobre uma mesa, um pote contendo sete munições e R$599,00 em espécie, ao lado do fogão, foi apreendida uma sacola que continha um tablete de maconha, um papelote grande e 53 pequenos de cocaína, além de uma balança de precisão. No quarto do suspeito, foram localizados os dois rifles.
Ao ser questionado sobre os materiais, o detido relatou que comercializa drogas no local com a ajuda de um comparsa que também estava na residência. Os materiais apreendidos e os suspeitos detidos foram entregues na 18ª Delegacia Regional de São Mateus.

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