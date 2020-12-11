Quatro homens são detidos suspeitos de tráfico de drogas em Itaúnas

Material apreendido em Itáuanas Crédito: Divulgação / PMES

Quatro homens foram detidos suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas em Itaúnas, no litoral de Conceição da Barra , Norte do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (10). De acordo com a Polícia Militar , a ação foi feita após os policiais receberem denúncias de tráfico de drogas na região.

Segundo a PM, os militares estavam passando por uma rua, quando visualizaram um homem em atitude suspeita em frente a uma residência acompanhado de outras três pessoas. Na tentativa de abordagem, o suspeito tentou fugir, entrando na casa, mas foi alcançado. Com ele, foram encontrados três pedras de crack, seis munições e R$200,00. Diante do flagrante, foram feitas buscas no imóvel.

Os policiais acharam ainda, sobre uma mesa, um pote contendo sete munições e R$599,00 em espécie, ao lado do fogão, foi apreendida uma sacola que continha um tablete de maconha, um papelote grande e 53 pequenos de cocaína, além de uma balança de precisão. No quarto do suspeito, foram localizados os dois rifles.