Bonecos gigantes são atração em carnaval de Itaúnas

Quem optou por passar o Carnaval na Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, está se encantando com um atrativo que vai além belas praias da região. O bloco Itaúnas para sempre eu vou te amar desenvolveu bonecos gigantes que estão colorindo e animando a folia da localidade.
O bloco abriu a folia da Vila de Itaúnas no último sábado (25) e durante o desfile apresentou dez bonecos que fazem referência à cultura popular do local, retratando figuras e costumes que marcaram a história do local.
Nós começamos com apenas três bonecos, este ano trouxemos sete novos que se juntaram aos antigos, totalizando dez bonecos. Nosso objetivo principal é valorizar a história de personagens de Itaúnas, relatou a organizadora Ana Costa.
A organizadora conta que esse é o segundo carnaval em que os bonecos foram integrados ao desfile em Itaúnas. A inspiração veio do bloco do Zé Pereira e o Clube dos Lacaios, em Ouro Preto, no interior de Minas Gerais.
BONECOS VÃO VOLTAR PARA AS RUAS DE ITAÚNAS
Embalados pelo sucesso dos bonecos no primeiro dia de carnaval em Itaúnas, o bloco Itaúnas para sempre eu vou te amar promete voltar às ruas da cidade para encerrar a folia na tarde desta terça-feira (25).
As crianças ficaram enlouquecidas e admiradas com os bonecos durante o nosso desfile, e por isso nós vamos nos unir com outros blocos de Itaúnas e fazer um grande encontro para fechar com chave de ouro a folia da cidade, finalizou Ana.