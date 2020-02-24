Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Beleza

Bonecos gigantes são atração em carnaval de Itaúnas

Os bonecos fazem referência à cultura popular do local, retratando figuras e costumes que marcaram a história de Itaúnas

Publicado em 24 de Fevereiro de 2020 às 19:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2020 às 19:29
Bonecos gigantes são atração em carnaval de Itaúnas Crédito: Bloco Itaúnas para sempre eu vou te amar / Divulgação
Quem optou por passar o Carnaval na Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, está se encantando com um atrativo que vai além belas praias da região. O bloco Itaúnas para sempre eu vou te amar desenvolveu bonecos gigantes que estão colorindo e animando a folia da  localidade.
O bloco abriu a folia da Vila de Itaúnas no último sábado (25) e durante o desfile apresentou dez bonecos que fazem referência à cultura popular do local, retratando figuras e costumes que marcaram a história do local.
Nós começamos com apenas três bonecos, este ano trouxemos sete novos que se juntaram aos antigos, totalizando dez bonecos. Nosso objetivo principal é valorizar a história de personagens de Itaúnas, relatou a organizadora Ana Costa.
A organizadora conta que esse é o segundo carnaval em que os bonecos foram integrados ao desfile em Itaúnas. A inspiração veio do bloco do Zé Pereira e o Clube dos Lacaios, em Ouro Preto, no interior de Minas Gerais.
Bonecos gigantes são atração em carnaval de Itaúnas Crédito: Bloco Itaúnas para sempre eu vou te amar/ Divulgação

BONECOS VÃO VOLTAR PARA AS RUAS DE ITAÚNAS

Embalados pelo sucesso dos bonecos no primeiro dia de carnaval em Itaúnas, o bloco Itaúnas para sempre eu vou te amar promete voltar às ruas da cidade para encerrar a folia na tarde desta terça-feira (25).
As crianças ficaram enlouquecidas e admiradas com os bonecos durante o nosso desfile, e por isso nós vamos nos unir com outros blocos de Itaúnas e fazer um grande encontro para fechar com chave de ouro a folia da cidade, finalizou Ana.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados