Homem é linchado após ser acusado de estuprar menina na Serra

Um homem de 54 anos foi assassinado na noite de sábado no bairro Jardim Carapina, na Serra. A vítima identificada como Aurito Damacena Bananeira foi espancada até a morte. De acordo com moradores, circulavam informações no bairro de que ele teria estuprado uma adolescente de 16 anos.
O corpo foi encontrado pela Polícia Militar por volta das 22h. A vítima estava com as mãos amarradas e marcas de espancamento e, segundo a polícia, com a calça parcialmente abaixada.
A perícia acredita que Aurito tenha sido morto em outro local e arrastado até onde o corpo foi encontrado. Havia marcas no chão que indicavam que isso teria acontecido.
BOATOS SOBRE ESTUPRO
Em Jardim Carapina, a reportagem da TV Gazeta conversou com a adolescente que teria sido abusada por Aurito. Ela contou que foi violentada um dia antes do crime e que as pessoas no bairro estavam sabendo sobre o que aconteceu. A vítima, contudo, não registrou nenhum boletim de ocorrência.
A relação da morte com o suposto estupro será investigado pela Polícia Civil. Por meio de nota, a PC informou que "nenhum suspeito do crime foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada."
MORTES EM JARDIM CARAPINA
Jardim Carapina estava há mais de um ano sem registrar homicídios. Mas nas últimas semanas, duas mortes aconteceram no bairro. A primeira delas foi registrada no dia 6 de dezembro, quando um vidraceiro foi morto com uma facada durante discussão com um vizinho. A Polícia Civil concluiu que o caso foi um ato de legítima defesa. O inquérito vai ser encaminhado à Justiça.
O crime da noite deste sábado contabiliza a segunda morte desde então. A ocorrência vai ser investigada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.