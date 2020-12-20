Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Jardim Carapina

Homem é linchado após ser acusado de estuprar menina na Serra

Aurito Damacena Bananeira foi encontrado morto com as mãos amarradas e sinais de espancamento. No bairro, ele era acusado de estupro contra garota de 16 anos
Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 13:10

DHPP na Serra:
Morte será investigada pela DHPP da Serra Crédito: A Gazeta
Um homem de 54 anos foi assassinado na noite de sábado no bairro Jardim Carapina, na Serra. A vítima identificada como Aurito Damacena Bananeira foi espancada até a morte. De acordo com moradores, circulavam informações no bairro de que ele teria estuprado uma adolescente de 16 anos. 
O corpo foi encontrado pela Polícia Militar por volta das 22h. A vítima estava com as mãos amarradas e marcas de espancamento e, segundo a polícia, com a calça parcialmente abaixada.  
A perícia acredita que Aurito tenha sido morto em outro local e arrastado até onde o corpo foi encontrado. Havia marcas no chão que indicavam que isso teria acontecido. 

BOATOS SOBRE ESTUPRO

Em Jardim Carapina, a reportagem da TV Gazeta conversou com a adolescente que teria sido abusada por Aurito. Ela contou que foi violentada um dia antes do crime e que as pessoas no bairro estavam sabendo sobre o que aconteceu. A vítima, contudo, não registrou nenhum boletim de ocorrência.
A relação da morte com o suposto estupro será investigado pela Polícia Civil. Por meio de nota, a PC informou que "nenhum suspeito do crime foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada." 

MORTES EM JARDIM CARAPINA 

Jardim Carapina estava há mais de um ano sem registrar homicídios. Mas nas últimas semanas, duas mortes aconteceram no bairro. A primeira delas foi registrada no dia 6 de dezembro, quando um vidraceiro foi morto com uma facada durante discussão com um vizinho. A Polícia Civil concluiu que o caso foi um ato de legítima defesa. O inquérito vai ser encaminhado à Justiça.
O crime da noite deste sábado contabiliza a segunda morte desde então. A ocorrência vai ser investigada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. 
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

LEIA MAIS 

Homem é espancado por quatro pessoas no meio da rua em Vila Velha

Morador de rua é morto após ser espancado e esfaqueado na Serra

Morador de rua é espancado até a morte embaixo da Segunda Ponte

Mulher é esfaqueada após reagir a tentativa de estupro na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Curva do petróleo confirma que o ES precisa olhar para novos horizontes
Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados