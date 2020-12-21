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Insegurança

Trio assalta passageiros do Transcol em cima da Terceira Ponte

Quando o coletivo passava na altura do vão central, os suspeitos começaram a fazer a limpa nos passageiros na noite deste domingo (20). Celulares foram roubados, mas um dos criminosos foi detido no Terminal Vila Velha

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 11:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2020 às 11:01
Transcol
Várias passageiras que estavam na linha 508 foram assaltadas neste domingo (20) Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Passageiros que estavam em um coletivo da linha 508 (T. Laranjeiras/ T. Vila Velha) do Sistema Transcol foram assaltados por três suspeitos na noite deste domingo (20), no momento em que o ônibus passava sobre a Terceira Ponte, principal ligação entre Vila Velha e Vitória. Um dos criminosos foi detido.
O veículo seguia de Laranjeiras, na Serra, com destino a Vila Velha. Pouco após passar pelo pedágio, já quase na altura do vão central, um homem tentou pegar o aparelho telefônico de uma cabeleireira.

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Em entrevista à reportagem da TV Gazeta horas depois do assalto, a mulher  que pediu para não ser identificada  narrou os momentos de desespero.
"Eu estava sentada na cadeira e recebi uma mensagem telefônica da minha patroa e outra da minha mãe. Aí tirei o celular para responder e ele puxou o telefone da minha mão. Entrei em pânico. Até pensei que pudesse ser um conhecido fazendo uma brincadeira idiota, mas quando vi que não era, comecei a gritar 'sai, sai, sai, solta' e puxei o telefone de volta. Só que eu ainda não tinha entendido o que estava acontecendo quando eu puxei. Peguei o telefone de volta, joguei ele na mochila, virei ela para o lado da janela e cobri a mochila. Só depois eu vi que ele estava com uma arma apontada para minha costela", disse a vítima.
Transcol
Um dos suspeitos foi preso e encaminhado para a Delegacia de Vila Velha Crédito: Reprodução/Tv Gazeta
Enquanto o homem assaltava a cabeleireira, outros dois comparsas "faziam a limpa", recolhendo pertences das outras pessoas que estavam no ônibus. Segundo os passageiros, o trio desceu logo no primeiro ponto após a Terceira Ponte. A polícia foi acionada por uma das vítimas ainda no caminho para o Terminal Vila Velha.
Quando o coletivo chegou ao terminal rodoviário, um passageiro notou que um dos criminosos estava no local e foi atrás do suspeito quando o ônibus parou. Um segurança foi avisado e também foi na direção do homem. O suspeito foi imobilizado, e de acordo com uma cozinheira que estava no coletivo, o homem estava de posse de uma arma carregada. Ele foi contido pelos seguranças até a chegada da Polícia Militar ao local.

CELULARES RECUPERADOS

A polícia encontrou com o homem três aparelhos das vítimas e também uma pistola com munição, que teria sido usada para praticar o assalto. Após deixar o hospital devido a um corte na testa, o suspeito foi levado para a Delegacia de Vila Velha. Os outros dois comparsas do homem não foram localizados.
Transcol
Com o suspeito detido, a polícia recuperou três celulares e apreendeu uma pistola Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A Polícia Militar pede que quem souber informações que possam levar à prisão deles, ligue no Disque-Denúncia 181.
Com informações de Gabriela Ribeti, da TV Gazeta

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