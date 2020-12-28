Advogado e mais três são presos por suspeita de envolvimento em mortes na Serra

Um advogado e mais três pessoas foram presas por suspeita de envolvimento em um duplo homicídio no bairro Porto Canoa, na Serra. O crime aconteceu no dia 16 de outubro. As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, que concluiu o inquérito sobre o caso.
Seis suspeitos foram identificados e são réus na ação penal, de acordo com a Polícia Civil. Quatro estão presos, entre eles um advogado.
A Polícia Civil vai realizar uma coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (28) para dar mais detalhes sobre as investigações do caso.