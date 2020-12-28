AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Duplo homicídio

Advogado e mais três são presos por suspeita de envolvimento em mortes na Serra

Seis suspeitos foram identificados e são réus na ação penal, de acordo com a Polícia Civil. Quatro estão presos, entre eles um advogado. Crime aconteceu em 16 de outubro, no bairro Porto Canoa

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 08:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 08:49
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Um advogado e mais três pessoas foram presas por suspeita de envolvimento em um duplo homicídio no bairro Porto Canoa, na Serra. O crime aconteceu no dia 16 de outubro. As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, que concluiu o inquérito sobre o caso.
Seis suspeitos foram identificados e são réus na ação penal, de acordo com a Polícia Civil. Quatro estão presos, entre eles um advogado.
A Polícia Civil vai realizar uma coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (28) para dar mais detalhes sobre as investigações do caso.

Veja Também

Polícia prende alvo da Operação Caim passeando em shopping em Vitória

Grávida furta loja em Cachoeiro e deixa prejuízo de mais de R$ 1 mil

Dupla se passa por visita para invadir apartamento na Praia do Canto

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: uso da água em estado de atenção no ES
Site da Câmara de Vitória foi alvo de ataque hacker na manhã desta quinta-feira (6).
Ataque hacker tira site da Câmara de Vitória do ar nesta quinta-feira (6)
Imagem de destaque
Ciclone-bomba deve atingir o Sul e provocar ventos de até 100 km/h nesta quinta-feira; entenda o fenômeno

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados