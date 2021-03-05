Operação do MP mira desmatamento e tráfico de madeira no ES

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) deflagrou nesta quinta-feira (4), no Noroeste do Espírito Santo, a "Operação Curupira”, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso que praticava crimes ambientais de desmatamento e tráfico de madeira nativa. A ação foi realizada nos municípios de Colatina, Governador Lindenberg, Marilândia e Vila Valério.
Foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados, serrarias e em algumas empresas do ramo de móveis e construção civil, que adquiriam madeira nativa, sabendo que o produto era fruto de crime ambiental.
A investigação foi iniciada em 2019, após o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) ter elaborado, a pedido do MPES, um relatório indicando que uma grande área de floresta nativa da Mata Atlântica, em Governador Lindenberg, estava sendo alvo de sucessivos cortes de madeira nobre, como jequitibá e peroba.
Foram identificadas diversas trilhas abertas no meio da mata preparadas para o tráfego de caminhões. Na época, 63 pontos de corte foram identificados pelo órgão ambiental, o que equivaleria a um montante de R$ 340 mil a R$ 1 milhão, no mercado de madeira.
ENVOLVIDOS NA AÇÃO
Participam da operação dois promotores de Justiça, 12 agentes do Idaf, 30 policiais militares da Polícia Ambiental, 28 policiais militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, além do 8º Batalhão da Polícia Militar, por meio do Serviço Reservado.
Segundo o MPES, a apuração dos fatos seguirá com a análise dos documentos apreendidos, de mídias e de dispositivos móveis, bem como oitiva de pessoas.