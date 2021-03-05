Operação do MP mira desmatamento e tráfico de madeira no ES

MPES deflagra operação contra desmatamento e tráfico de madeira no Noroeste do ES Crédito: Divulgação/MPES

Foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados, serrarias e em algumas empresas do ramo de móveis e construção civil, que adquiriam madeira nativa, sabendo que o produto era fruto de crime ambiental.

Foram identificadas diversas trilhas abertas no meio da mata preparadas para o tráfego de caminhões. Na época, 63 pontos de corte foram identificados pelo órgão ambiental, o que equivaleria a um montante de R$ 340 mil a R$ 1 milhão, no mercado de madeira.

MPES deflagra operação contra desmatamento e tráfico de madeira no Noroeste do ES Crédito: Divulgação/MPES

ENVOLVIDOS NA AÇÃO

Participam da operação dois promotores de Justiça, 12 agentes do Idaf, 30 policiais militares da Polícia Ambiental, 28 policiais militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, além do 8º Batalhão da Polícia Militar, por meio do Serviço Reservado.