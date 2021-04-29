Delegado pede apuração da conduta de policiais em acidente que matou Amanda Marques

Your browser does not support the video tag.

O acidente em questão aconteceu na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha . Amanda e o namorado, Matheus Jose Silva, 23, haviam saído da casa da mãe da jovem, no bairro Jockey, e seguiam de moto para o bairro Divino Espírito Santo, onde moravam. Era Matheus quem pilotava a moto, modelo Honda XRE 300, no momento em que o Toyota Corolla, que seguia no mesmo sentido na pista, atingiu a traseira da motocicleta. O Corolla arrastou vítimas e a moto por cerca de 50 metros até parar.

O relatório final das investigações foi adquirido pelo repórter Tiago Félix, da TV Gazeta, e apresenta mais pontos incoerentes.

Ainda na cena do acidente, já com a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e da Guarda Municipal, um policial civil chegou ao local em uma viatura descaracterizada e ficou próximo a Wagner, conversando. O policial é amigo da família de Wagner, que também tem policiais civis, e estava de folga.

Toyota Corolla envolvido no acidente que matou Amanda Marques na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha Crédito: Reprodução

Ele tentou tirar o motorista do local para, supostamente, levá-lo à Delegacia Regional de Vila Velha. Porém, foi impedido pela equipe do Samu e também da guarda municipal.

Ainda segundo consta o relatório da investigação do acidente, o policial civil teria ameaçado de prisão uma das testemunhas que afirmava que Wagner estava embrigado.

OUTRAS FALHAS

Segundo o relatório da investigação, também houve falha dos PMs que assumiram a ocorrência ao não registrarem em momento algum que Wagner apresentava aparentemente sinais de embriaguez, como relatado por outras testemunhas, ou mesmo sobre a presença do policial civil junto ao detido nos registros formais necessários.

Os militares nem sequer completaram os autos de constatação de alteração psicomotora, como é solicitado em caso de acidente onde os condutores se recusam a fazer teste de bafômetro.

Na Delegacia Regional, Wagner permaneceu cercado de familiares durante todo o tempo, procedimento que não é o padrão da Polícia Civil

Wagner Nunes de Paulo foi preso após acidente com morte em Vila Velha Crédito: Redes sociais

Outra conduta questionada no relatório da Delegacia de Delitos de Trânsito é o fato do delegado de plantão na Delegacia Regional de Vila Velha, para onde o suspeito foi levado, não ter conduzido Wagner para o exame toxicológico junto à perícia da corporação, onde a recusa do exame - direito que o acusado possui - é documentada adequadamente.

Uma cópia do procedimento da investigação foi encaminhada para as Corregedorias das Polícias Civil e da Militar para que sejam avaliadas as condutas dos policiais envolvidos.

POSICIONAMENTO

A reportagem de A Gazeta procurou tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. A Polícia Civil informou que a Corregedoria da corporação apurará os fatos narrados no relatório do inquérito policial. Já a Polícia Militar respondeu que até o momento não recebeu nenhum documento relativo ao fato e, após tomar conhecimento de todo o conteúdo das peças que envolvem o acidente de trânsito e que foram encaminhadas à Corregedoria, irá instaurar o devido procedimento apuratório.

Amanda Marques e o namorado Matheus José. A moto em que eles estavam foi atingida por um carro em Vila Velha Crédito: Instagram

INDICIAMENTO

Na data do crime, Wagner foi autuado em flagrante por homicídio culposo - quando não há intenção de matar - na direção de veículo automotor, previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Foi arbitrada uma fiança de R$ 10 mil, que não foi paga, por isso Wagner foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana no domingo (18).

Dentro do prazo legal estipulado, o delegado Maurício Gonçalves encaminhou à Justiça a conclusão do inquérito policial que investigava o acidente e concluiu que se tratou de um homicídio qualificado por motivo fútil, uma vez que foram reunidos fatos que apontam que Wagner ingeriu bebida alcoólica antes de pegar a direção do Corolla. Fora isso, ainda tentou fugir do local e não prestou socorro às vítimas.