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Acidente em Vila Velha

"Minha filha vai ter a Justiça de Deus e da terra", diz mãe de jovem morta

A mãe da jovem Amanda Marques, 20 anos, fala como foi receber a notícia sobre o indiciamento do  motorista que matou a filha

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 20:58

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

29 abr 2021 às 20:58
Jovem de 20 anos. Acidente na Darly Santos
Amanda Marques Pinto foi vítima de acidente no último sábado (17) Crédito: Arquivo da família
Os desdobramentos das investigações do acidente que levou à morte a jovem Amanda Marques, 20 anos, e deixou ferido o namorado dela, Matheus José da Silva, 23, chegou como um acalento para as famílias. "Minha filha vai ter a Justiça de Deus e da terra", disse mãe de Amanda, Renata Marques. 
Segundo as apurações da Delegacia de Delitos de Trânsito, o motorista Wagner Nunes de Paulo, 28 anos, bebeu antes de dirigir e bater com o veículo na moto onde estavam Amanda e Matheus. Ele foi indiciado pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. O delegado responsável pelo caso, Maurício Gonçalves, também representou pela manutenção da prisão preventiva de Wagner e a suspensão da carteira de habilitação. 
"Saber que um assassino vai ficar preso é o mínimo que esperávamos. A mãe dele vai poder dar beijo, ouvir a voz dele e receber 'eu te amo'. Já eu, nunca mais vou viver isso da minha filha"
Renata Marques - Mãe da jovem Amanda Marques, que perdeu a vida no acidente
Renata também elogiou a conduta do delegado a frente das investigações. "Ele trabalhou profissionalmente e fez com humanidade seu trabalho. Essa é a Justiça", disse. A mãe de Amanda se refere ao fato de Maurício Gonçalves ter encaminhado às corregedorias das Polícias Civil e Militar o inquérito, uma vez que há a suspeita de falhas nas condutas de policiais militares que atenderam à ocorrência e também a postura dos policiais civis na delegacia e um policial civil, amigo da mãe de Wagner, que tentou retirá-lo da cena do acidente.
"Tínhamos dúvidas se a influência dos parentes policiais iria favorece-lo. O resultado nos deixou um pouco aliviados. Que sirva de recado para a sociedade em geral para que se conscientizem e não sejam imprudentes no trânsito", completou Antônio Victor, tio de Matheus. O rapaz se recupera em casa após 10 dias internado e ainda apresenta uma lesão na vértebra
Momento em que Wagner Nunes de Paulo é detido em Vila Velha
Momento em que Wagner Nunes de Paulo é detido em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

OUTRO LADO

Por nota, a Polícia Civil informou nesta quinta-feira (29) que "não coaduna com condutas inadequadas ou delituosas e apura todos os fatos, independentemente das pessoas envolvidas. O relatório da Delegacia de Delitos de Trânsito demonstra que a investigação é imparcial. A partir da conclusão do Inquérito Policial, a Corregedoria da Polícia Civil vai instaurar investigação para apurar a conduta de todos os policiais citados no relatório da Delegacia de Delitos de Trânsito e aplicará as medidas cabíveis", finalizou.
Questionada, a Polícia Militar informou que "até o momento não recebeu qualquer documento relativo ao fato e, após tomar conhecimento de todo o conteúdo das peças que envolvem o acidente de trânsito e que foram encaminhadas à Corregedoria, irá instaurar o devido procedimento apuratório", afirmou a corporação.
Wagner continua detido no Centro de Triagem de Viana desde o dia do acidente. A reportagem entrou em contato com o advogado de defesa do motorista, Ramon Coelho, nesta quinta-feira. Por telefone, ele solicitou que a ligação fosse retornada em um intervalo de uma hora. A reportagem atendeu ao pedido. No entanto, o advogado não atendeu e nem respondeu às mensagens.
Toyota Corolla envolvido no acidente que matou Amanda Marques na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha
Toyota Corolla envolvido no acidente que matou Amanda Marques na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha Crédito: Reprodução

O ACIDENTE

A batida aconteceu na Rodovia Darly Santos, no trecho do bairro Jardim Asteca, em Vila Velha. O casal havia saído da casa da mãe da jovem, no bairro Jockey, e seguiam de motocicleta para o bairro Divino Espírito Santo, onde moravam, quando ocorreu o acidente.
Era Matheus quem pilotava a moto, modelo Honda XRE 300, no momento em que o Toyota Corolla, conduzido por Wagner Nunes de Paulo, que seguia no mesmo sentido na pista, atingiu a traseira da motocicleta. O Corolla arrastou vítimas e a moto por cerca de 50 metros até parar.
Amanda morreu no local, enquanto Matheus foi levado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde permaneceu internado por 10 dias.
Amanda Marques e o namorado Matheus José. A moto em que eles estavam foi atingida por um Toyota Corolla na Darly Santos, em Vila Velha. Amanda morreu na hora
Amanda Marques e o namorado Matheus José. A moto em que eles estavam foi atingida por um Tou Crédito: Instagram

POLICIAL CIVIL QUE NÃO ESTAVA A TRABALHO TENTOU INTERVIR

Ainda na cena do acidente, já com a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e da Guarda Municipal, um policial civil chegou ao local em uma viatura descaracterizada e ficou próximo a Wagner, conversando. O policial é amigo da família de Wagner, que também tem policiais civis, e aparentava estar de folga.
Ele tentou tirar o motorista do local. Porém, foi impedido pela equipe do Samu e também da guarda municipal. Ainda segundo consta o relatório da investigação do acidente, o policial civil teria tentado influenciar na versão presenciada pela testemunha, tendo a ameaçado de prisão e de que iria conduzi-la à delegacia.

PROCEDIMENTO PADRÃO NÃO FOI OBEDECIDO

Segundo o relatório da investigação, também houve falha dos PMs que assumiram a ocorrência ao não registrarem em momento algum que Wagner apresentava aparentemente sinais de embriaguez, como relatado por outras testemunhas, ou mesmo sobre a presença do policial civil junto ao detido nos registros formais necessários.
Os militares nem sequer completaram os autos de constatação de alteração psicomotora, como é solicitado em caso de acidente onde os condutores se recusam a fazer teste de bafômetro.
Na Delegacia Regional, segundo consta no relatório, os familiares tiveram acesso a Wagner e às dependências da unidade policial, procedimento que não é o padrão da Polícia Civil.
Outra conduta questionada no relatório da Delegacia de Delitos de Trânsito é o fato do delegado de plantão na Delegacia Regional de Vila Velha, para onde o suspeito foi levado, não ter conduzido Wagner para os exames toxicológico e de alcoolemia junto à perícia da corporação, onde a recusa do exame - direito que o acusado possui - é documentada adequadamente.

INDICIAMENTO

Na data do crime, Wagner foi autuado em flagrante por homicídio culposo - quando não há intenção de matar - na direção de veículo automotor, previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Foi arbitrada uma fiança de R$ 10 mil, que não foi paga, por isso Wagner foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana no domingo (18).
Dentro do prazo legal estipulado, o delegado Maurício Gonçalves encaminhou à Justiça a conclusão do inquérito policial que investigava o acidente e concluiu que se tratou de um homicídio qualificado por motivo fútil, uma vez que foram reunidos fatos que apontam que Wagner ingeriu bebida alcoólica antes de pegar a direção do Corolla. Fora isso, ainda tentou fugir do local e não prestou socorro às vítimas.
Wagner continua detido no Centro de Triagem de Viana desde o dia do acidente. A reportagem entrou em contato com o advogado de defesa do motorista, Ramon Coelho, nesta quinta-feira. Por telefone, ele solicitou que a ligação fosse retornada em um intervalo de uma hora. A reportagem atendeu ao pedido. No entanto, o advogado não atendeu e nem respondeu às mensagens.

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