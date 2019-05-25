Desrespeitar leis de trânsito é assumir risco de matar ou morrer

é regido por leis, mas na prática, nas ruas, ele é feito de escolhas. E os números mostram que os brasileiros têm tomado péssimos caminhos, transformando as cidades em um campo de batalha, com um número de mortos que ultrapassa o de países em guerra, como a Síria. A cada vez que um motorista acelera acima da velocidade compatível com a via, que um motociclista avança o sinal vermelho, eles assumem o risco de matar ou morrer. Essas são as duas infrações mais comuns noe com grande potencial de causar acidentes.

Após as campanhas Lei Seca, ninguém, habilitado ou não, pode afirmar que não sabe o perigo de dirigir após ingerir bebida alcoólica. Mesmo assim,. Caso recente de que essa combinação pode ser trágica foi a. O casal foi atingido não por um, mas por dois carros na, na quarta-feira (22). Os motoristas estavam bêbados e praticavam um racha.

Kelvin e Brunielly engrossam uma triste estatística: as mortes no trânsito no país equivalem à queda de um Boeing 737 lotado, diariamente. E o mais cruel é que 90% delas poderiam ser evitadas, não fosse o desrespeito a regras. Há dois caminhos para evitar a má conduta de motoristas: fiscalização e educação .

É intrigante que, mesmo diante de números assustadores, essa primeira ferramenta, a fiscalização, esteja sendo reduzida, em vez de ampliada. Após suspender a instalação de oito mil radares nas rodovias federais, o presidenteanunciou nesta semana que pretende. O chefe do Executivo, defensor de penas mais rígidas para criminosos, age na contramão com motoristas infratores, facilitando a vida de quem descumpre o Código de Trânsito ao exceder o limite de velocidade.

Em apenas um dia de 2018, foram aplicadas quase três mil multas por excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas nas rodovias federais que cortam o Estado. Mas, para muitos brasileiros, o grande número de penalidades não evidencia a falta de civilidade e a imprudência dos motoristas. Para eles, radares são apenas “fábricas de multas”. Essa visão expõe como o Brasil precisa urgentemente avançar na segunda ferramenta para reduzir acidentes: a educação. Acerta o governo do Estado na proposta de criar a Escola Pública do Trânsito, que inclui ações para crianças, nas salas de aula. Trânsito é escolha e, portanto, é ética. Menos acidentes dependem, em grande parte, de que os motoristas tenham discernimento entre o certo e o errado. Até que o país alcance esse nirvana, é bom que fiscalize e puna.