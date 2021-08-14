Taxista fica ferido após ter carro prensado entre caminhão e carreta na BR-101

Táxi ficou destruído após ter sido prensado entre caminhão e carreta na BR-101, na Serra, ES Crédito: Reprodução/A Gazeta

Um taxista de 53 anos ficou ferido após ter o carro que dirigia prensado entre um caminhão e uma carreta na noite desta sexta-feira (13). O acidente aconteceu no km 279 da BR-101, na Rodovia do Contorno, na Serra

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal ( PRF ), tudo aconteceu por volta das 21 horas, quando o motorista do caminhão, que seguia na frente, reduziu a velocidade para fazer o retorno na rodovia.

Foi então que o taxista, que vinha atrás, bateu na traseira do caminhão. Em seguida, o condutor de uma carreta não conseguiu frear a tempo e o veículo acabou batendo na traseira do táxi, deixando o taxista prensado entre os dois veículos de grande porte.

Pedaços dos veículos ficaram espalhados pela rodovia do Contorno. O capô e a lateral do táxi foram destruídos. A traseira também ficou danificada. Foi preciso um guincho pra retirar o veículo.

Segundo os policiais rodoviários federais que atenderam à ocorrência, apesar de ferido, o taxista de 53 anos, que é de Venda Nova do Imigrante , no interior do Estado, estava consciente quando foi socorrido.

Os condutores envolvidos no acidente fizeram o teste do bafômetro, que deu negativo para todos, informou a PRF.

A Eco101, concessionária que administra a BR-101 no Espírito Santo , interditou parte da pista durante a noite de sexta para fazer a limpeza da rodovia.

Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta, e do G1ES