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Na Serra

Taxista fica ferido após ter carro prensado entre caminhão e carreta na BR-101

O acidente aconteceu por volta das 21 horas desta sexta-feira (13) no km 279 do Contorno, na Serra

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 12:15

Publicado em 

14 ago 2021 às 12:15
Táxi ficou destruído após ter sido prensado entre caminhão e carreta na BR-101, na Serra, ES
Táxi ficou destruído após ter sido prensado entre caminhão e carreta na BR-101, na Serra, ES Crédito: Reprodução/A Gazeta
Um taxista de 53 anos ficou ferido após ter o carro que dirigia prensado entre um caminhão e uma carreta na noite desta sexta-feira (13). O acidente aconteceu no km 279 da BR-101, na Rodovia do Contorno, na Serra.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), tudo aconteceu por volta das 21 horas, quando o motorista do caminhão, que seguia na frente, reduziu a velocidade para fazer o retorno na rodovia.
Foi então que o taxista, que vinha atrás, bateu na traseira do caminhão. Em seguida, o condutor de uma carreta não conseguiu frear a tempo e o veículo acabou batendo na traseira do táxi, deixando o taxista prensado entre os dois veículos de grande porte.
Pedaços dos veículos ficaram espalhados pela rodovia do Contorno. O capô e a lateral do táxi foram destruídos. A traseira também ficou danificada. Foi preciso um guincho pra retirar o veículo.
Segundo os policiais rodoviários federais que atenderam à ocorrência, apesar de ferido, o taxista de 53 anos, que é de Venda Nova do Imigrante, no interior do Estado, estava consciente quando foi socorrido.
Os condutores envolvidos no acidente fizeram o teste do bafômetro, que deu negativo para todos, informou a PRF.
A Eco101, concessionária que administra a BR-101 no Espírito Santo, interditou parte da pista durante a noite de sexta para fazer a limpeza da rodovia.
Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta, e do G1ES
Táxi ficou destruído após ter sido prensado entre caminhão e carreta na BR-101, na Serra, ES
Táxi ficou destruído após ter sido prensado entre caminhão e carreta na BR-101, na Serra, ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta

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