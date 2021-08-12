Diretor de clube morre em acidente de moto em Cachoeiro

Honda Fit invade a contramão e atinge motociclista em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/videomonitoramento

Your browser does not support the audio element. Diretor de clube morre em acidente de moto em Cachoeir

O acidente aconteceu às 12h50. Em imagens de câmeras de videomonitaramento, é possível observar que o motorista de um Honda Fit seguia em direção ao Centro de Cachoeiro de Itapemirim, atrás de um caminhão, quando saiu de sua pista e invadiu a contramão.

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Com a manobra, o carro atingiu de frente Lúcio Coelho, que pilotava no sentido contrário. O corpo do diretor do clube foi arremessado para o alto, devido ao impacto, e caiu na rua marginal à rodovia. Ele foi socorrido pelos bombeiros já desacordado. O motorista do Honda Fit ainda bateu em outro carro. O motorista do Honda Fit, de 58 anos, foi encaminhado a Santa Casa de Cachoeiro, segundo a família.

José Roberto Sabino, também diretor de um clube particular na cidade, ficou em choque com a morte. “Lúcio era diretor de esportes do clube e vendedor de curral. Ele estava seguindo para o trabalho. Perdemos um amigo, um flamenguista, um homem bom de coração. Ainda não dá para acreditar. Lúcio fez aniversário na última segunda-feira, ficou 9 dias intubado lutando contra a covid há dois meses”, descreveu.

Lúcio Canholato Coelho Crédito: Reprodução | Redes sociais

Segundo Sabino, o corpo de Lúcio, que era casado e tinha uma filha de 14 anos, será levado para o Departamento Médico Legal de Vitória , uma vez que foi informado à família que não haveria médico legista na unidade de Cachoeiro de Itapemirim.

Polícia Civil e a Polícia Militar foram procuradas para esclarecer as circunstâncias do acidente e informar o que ocorreu com o motorista do Honda Fit e do outro veículo atingido. A PM disse que não foi acionada e a PC que não havia registro de acidente com essas características na Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.

Sobre a falta de legistas no Serviço Médico Legal na cidade, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e, após os exames, será liberado ainda hoje para ser transferido ao município de Cachoeiro de Itapemirim.