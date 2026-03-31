Serra pretende implementar corredores climáticos em todos os bairros

Projeto pretende arborizar calçadas e vias públicas do município, com a intenção de diminuir o calor e levar mais segurança aos pedestres Crédito: IA - Gemini/Prefeitura da Serra

O município com a maior população do Espírito Santo , a Serra , quer implementar um sistema que pretende acessibilizar o trajeto de moradores aos pontos de ônibus em todos os bairros. Chamado de "Laboratório de Corredores Climáticos do Cotidiano", o projeto tem como objetivo reduzir o calor excessivo e aumentar a segurança no trânsito, para quem se desloca a pé ou por meio de bicicletas, segundo a Prefeitura da cidade.

O texto da proposta ainda destaca algumas das ações previstas, como: implantação de calçadas contínuas (sem degraus ou buracos) e sombreadas por árvores. Conforme a gestão municipal, o projeto ocorrerá em toda a cidade, mas, inicialmente, será feito somente em Feu Rosa e Vila Nova de Colares — bairros com alta circulação de pessoas.

O secretário de Meio Ambiente da Serra, Claudio Denicoli, disse à reportagem de A Gazeta que o plantio das árvores será feito em calçadas e canteiros centrais do município. Contou ainda que a intenção também é recuperar áreas que estão degradadas.

"É um projeto de corredores que vão ligar todas essas áreas da Serra, unindo os bairros. Ele pretende deixar ruas mais arborizadas, calçadas acessíveis e trajetos mais seguros. Parques lineares também serão construídos onde tem áreas que estão sem uso, sem função social ou que estão degradadas. Eles vão se transformar em parques e nós vamos fazer os corredores ligando um ao outro", disse.

O chefe da pasta afirmou que os proprietários dos imóveis do município poderão realizar o plantio de árvores nas calçadas, sem depender da prefeitura. "Todas as empresas, loteamentos, condomínios, igrejas e escolas podem seguir a linha do plantio das árvores de acordo com o plano".

Corredores terão ciclovias

Além das árvores — que devem diminuir a sensação de calor —, os corredores também contarão com ciclovias, conforme informou o secretário. "Esses corredores vão ter uma sinalização própria, arborização diferenciada e ciclovias", afirmou. Ele ainda disse que esta ação fará com que mais pessoas utilizem as bicicletas e deixem os carros nas garagens, facilitando o trânsito no município.