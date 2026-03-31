Serra pretende implementar corredores climáticos em todos os bairros

O município com a maior população do Espírito Santo, a Serra, quer implementar um sistema que pretende acessibilizar o trajeto de moradores aos pontos de ônibus em todos os bairros. Chamado de "Laboratório de Corredores Climáticos do Cotidiano", o projeto tem como objetivo reduzir o calor excessivo e aumentar a segurança no trânsito, para quem se desloca a pé ou por meio de bicicletas, segundo a Prefeitura da cidade.
O texto da proposta ainda destaca algumas das ações previstas, como: implantação de calçadas contínuas (sem degraus ou buracos) e sombreadas por árvores. Conforme a gestão municipal, o projeto ocorrerá em toda a cidade, mas, inicialmente, será feito somente em Feu Rosa e Vila Nova de Colares — bairros com alta circulação de pessoas.
O secretário de Meio Ambiente da Serra, Claudio Denicoli, disse à reportagem de A Gazeta que o plantio das árvores será feito em calçadas e canteiros centrais do município. Contou ainda que a intenção também é recuperar áreas que estão degradadas.
"É um projeto de corredores que vão ligar todas essas áreas da Serra, unindo os bairros. Ele pretende deixar ruas mais arborizadas, calçadas acessíveis e trajetos mais seguros. Parques lineares também serão construídos onde tem áreas que estão sem uso, sem função social ou que estão degradadas. Eles vão se transformar em parques e nós vamos fazer os corredores ligando um ao outro", disse.
O chefe da pasta afirmou que os proprietários dos imóveis do município poderão realizar o plantio de árvores nas calçadas, sem depender da prefeitura. "Todas as empresas, loteamentos, condomínios, igrejas e escolas podem seguir a linha do plantio das árvores de acordo com o plano".
Corredores terão ciclovias
Além das árvores — que devem diminuir a sensação de calor —, os corredores também contarão com ciclovias, conforme informou o secretário. "Esses corredores vão ter uma sinalização própria, arborização diferenciada e ciclovias", afirmou. Ele ainda disse que esta ação fará com que mais pessoas utilizem as bicicletas e deixem os carros nas garagens, facilitando o trânsito no município.
Claudio ainda pontuou que, a partir de junho, serão plantadas dez mil mudas de árvores na Serra. O projeto faz parte do programa 5P: parques, praças, patrimônios e paisagismo da Serra, e ainda será implementado no município.