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Colisão entre veículos

Acidente na Norte-Sul deixa parte de carro embaixo de carreta na Serra

Acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (19). Motoristas não ficaram feridos

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 10:53

Publicado em 

19 ago 2021 às 10:53
Colisão entre carro e carreta
Parte frontal do carro foi parar embaixo do caminhão Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um acidente envolvendo um carro e uma carreta deixou o trânsito lento na manhã desta quinta-feira (19), na Avenida Norte-Sul, na Serra.
A parte frontal do carro foi parar embaixo do caminhão. Os motoristas não ficaram feridos. Os dois veículos já foram retirados da avenida.
O motorista da carreta disse que o condutor do carro tentou ultrapassa-lo pela direita e acabou subindo na calçada, sendo arrastado por alguns metros pela carreta. Já o motorista do carro, disse que foi fechado pela carreta.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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