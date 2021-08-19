Acidente na Norte-Sul deixa parte de carro embaixo de carreta na Serra

A parte frontal do carro foi parar embaixo do caminhão. Os motoristas não ficaram feridos. Os dois veículos já foram retirados da avenida.

O motorista da carreta disse que o condutor do carro tentou ultrapassa-lo pela direita e acabou subindo na calçada, sendo arrastado por alguns metros pela carreta. Já o motorista do carro, disse que foi fechado pela carreta.