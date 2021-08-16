Acidente com morte no ES: por que motorista bebeu e foi liberado?

Mesmo com o teste do bafômetro positivo, o motorista envolvido em um acidente que resultou na morte de um pai no dia do aniversário do filho na ES 245, zona rural de Rio Bananal, neste domingo (15), foi liberado pela polícia. Por que isso aconteceu?
Segundo o titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, o teste do bafômetro constatou que o homem ingeriu bebida alcoólica, mas dentro do permitido pela legislação para que não fosse autuado por embriaguez. Ainda assim, o caso será investigado e o condutor pode vir a ser considerado culpado pelo acidente.
“O teste do bafômetro constatou que ele [motorista do carro] usou bebida alcoólica. Foi de 0.32 mg/L, só que se considera embriaguez a partir de 0.33 mg/L. Ele escapou da autuação em flagrante por embriaguez por conta desse detalhe técnico. Ele não ficou preso, mas vai responder pelo crime porque há indicativos de que o acidente ocorreu na contramão dele e ele pode ser considerado culpado pelo acidente", afirmou o delegado.
Ainda de acordo com Lucindo, a perícia da Polícia Civil vai investigar o caso e analisar as marcas que ficaram na rodovia, a posição e a velocidade aproximada dos veículos, além de quem provocou o acidente.
O ACIDENTE
Erinelton dos Santos Eliziário, de 29 anos, estava de moto a caminho de casa no momento do acidente. Ele perdeu a esposa há oito meses e faleceu no dia em que o filho completou um ano.
“Era um cara tranquilo. Estava vindo para casa quando tudo aconteceu. É triste. A esposa dele faleceu há oito meses. Inclusive hoje é aniversário do filho dele, que está fazendo um ano. Ele chegou ontem à noite, trouxe um pedaço de bolo da festinha e saiu de novo com a moto. Horas depois recebi a notícia dessa tragédia”, lamentou o pai da vítima, Daniel dos Santos Eliziário.
O motorista do carro trafegava sentido Linhares x Rio Bananal no momento do acidente e relatou à Polícia Militar que a motocicleta teria invadido a contramão e colidido frontalmente com o carro. Ele permaneceu no local do acidente até a chegada dos militares, quando foi realizado o teste do bafômetro, que deu positivo para consumo de álcool. O nome dele não foi divulgado.