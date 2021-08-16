Acidente com morte no ES: por que motorista bebeu e foi liberado?

Acidente com morte em Rio Bananal Crédito: Leitor | A Gazeta

Segundo o titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, o teste do bafômetro constatou que o homem ingeriu bebida alcoólica, mas dentro do permitido pela legislação para que não fosse autuado por embriaguez. Ainda assim, o caso será investigado e o condutor pode vir a ser considerado culpado pelo acidente.

“O teste do bafômetro constatou que ele [motorista do carro] usou bebida alcoólica. Foi de 0.32 mg/L, só que se considera embriaguez a partir de 0.33 mg/L. Ele escapou da autuação em flagrante por embriaguez por conta desse detalhe técnico. Ele não ficou preso, mas vai responder pelo crime porque há indicativos de que o acidente ocorreu na contramão dele e ele pode ser considerado culpado pelo acidente", afirmou o delegado.

Ainda de acordo com Lucindo, a perícia da Polícia Civil vai investigar o caso e analisar as marcas que ficaram na rodovia, a posição e a velocidade aproximada dos veículos, além de quem provocou o acidente.

O ACIDENTE

Erinelton dos Santos Eliziário, de 29 anos, estava de moto a caminho de casa no momento do acidente. Ele perdeu a esposa há oito meses e faleceu no dia em que o filho completou um ano.

“Era um cara tranquilo. Estava vindo para casa quando tudo aconteceu. É triste. A esposa dele faleceu há oito meses. Inclusive hoje é aniversário do filho dele, que está fazendo um ano. Ele chegou ontem à noite, trouxe um pedaço de bolo da festinha e saiu de novo com a moto. Horas depois recebi a notícia dessa tragédia”, lamentou o pai da vítima, Daniel dos Santos Eliziário.