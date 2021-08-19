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Audiência de instrução

Justiça começa a ouvir testemunhas do caso Amanda Marques

Wagner Nunes de Paulo está preso desde o dia 17 de abril, quando o veículo dirigido por ele atropelou a moto onde Amanda Marques Pinto estava na garupa. Família da vítima fará ato antes da sessão
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

19 ago 2021 às 12:32

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 12:32

Wagner Nunes de Paulo, de 28 anos, dirigia o veículo acima da velocidade permitida na Rodovia Darly Santos
Wagner Nunes de Paulo, de 28 anos, dirigia o veículo acima da velocidade permitida na Rodovia Darly Santos Crédito: Montagem | A Gazeta

Atualização

19/08/2021 - 10:13
A audiência iniciada às 14h foi pausada na noite desta quinta-feira (19) e redesignada para 7 de dezembro, quando serão ouvidas mais testemunhas e o réu será interrogado. O termo deste primeiro dia de audiência foi publicado no site oficial do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).
Começa nesta quinta-feira (19) a primeira audiência de instrução e julgamento de Wagner Nunes de Paulo, que dirigia a 135 km/h o veículo que atropelou e matou a jovem Amanda Marques Pinto, de 20 anos, no dia 17 de abril deste ano, na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha. A perícia da Polícia Civil constatou que o veículo tinha esta velocidade no momento em que atingiu a moto onde a vítima estava na garupa. O namorado da jovem, Matheus José Silva, de 23 anos, que pilotava a motocicleta sobreviveu.

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Familiares da vítima marcaram um protesto para as 13 horas, momentos antes do início da audiência, em frente ao Fórum de Vila Velha, localizado no bairro Boa Vista II. O ato, além de lembrar de Amanda, é para manifestar a tese de que a jovem não perdeu a vida em um acidente comum, além de cobrança por justiça.
No laudo técnico assinado por dois peritos da Polícia Civil no último dia 4 deste mês, consta que a velocidade média do carro dirigido pelo motorista foi identificada após análise de imagens e medições feitas no próprio local. Há margem de erro de 10 km/h para mais ou para menos (de 125 a 145 km/h).
Amanda Marques e o namorado Matheus José. A moto em que eles estavam foi atingida por um carro em Vila Velha
Amanda Marques e o namorado Matheus José. A moto em que eles estavam foi atingida por um carro em Vila Velha e a jovem morreu Crédito: Instagram
O motorista foi preso preventivamente logo após o registro do acidente e, desde então, aguarda pelo julgamento. Wagner Nunes de Paulo, de 28 anos, encontra-se detido no Centro de Detenção Provisória II de Viana, segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).

O QUE É UMA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO?

Trata-se de uma sessão pública, presidida por um juiz, que conta com a presença das partes envolvidas, advogados e testemunhas. É nessa modalidade de audiência que são produzidos os elementos probatórios — com a produção de prova oral — de convencimento do julgador (juiz).
Justiça
O julgamento do acusado ocorre na tarde desta quinta-feira (19) no Fórum de Vila Velha Crédito: Divulgação
Como o próprio nome indica, nessa sessão há instrução — com a produção de provas antecedendo o julgamento. Vale ressaltar que nesse ato também é oferecida uma tentativa de conciliação. Dessa forma, é na AIJ (Audiência de Instrução e Julgamento) que são apresentados os depoimentos pessoais do réu e do autor, bem como de eventuais testemunhas. Nela também podem ser ouvidos os peritos, caso os mesmos não tenham prestados esclarecimentos anteriores por escrito.

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