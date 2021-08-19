Justiça começa a ouvir testemunhas do caso Amanda Marques

Wagner Nunes de Paulo, de 28 anos, dirigia o veículo acima da velocidade permitida na Rodovia Darly Santos Crédito: Montagem | A Gazeta

Atualização A audiência iniciada às 14h foi pausada na noite desta quinta-feira (19) e redesignada para 7 de dezembro, quando serão ouvidas mais testemunhas e o réu será interrogado. O termo deste primeiro dia de audiência foi publicado no site oficial do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

Começa nesta quinta-feira (19) a primeira audiência de instrução e julgamento de Wagner Nunes de Paulo, que dirigia a 135 km/h o veículo que atropelou e matou a jovem Amanda Marques Pinto, de 20 anos , no dia 17 de abril deste ano, na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha . A perícia da Polícia Civil constatou que o veículo tinha esta velocidade no momento em que atingiu a moto onde a vítima estava na garupa. O namorado da jovem, Matheus José Silva, de 23 anos, que pilotava a motocicleta sobreviveu.

Familiares da vítima marcaram um protesto para as 13 horas, momentos antes do início da audiência, em frente ao Fórum de Vila Velha, localizado no bairro Boa Vista II. O ato, além de lembrar de Amanda, é para manifestar a tese de que a jovem não perdeu a vida em um acidente comum, além de cobrança por justiça.

Amanda Marques e o namorado Matheus José. A moto em que eles estavam foi atingida por um carro em Vila Velha e a jovem morreu Crédito: Instagram

O motorista foi preso preventivamente logo após o registro do acidente e, desde então, aguarda pelo julgamento. Wagner Nunes de Paulo, de 28 anos, encontra-se detido no Centro de Detenção Provisória II de Viana, segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus)

O QUE É UMA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO?

Trata-se de uma sessão pública, presidida por um juiz, que conta com a presença das partes envolvidas, advogados e testemunhas. É nessa modalidade de audiência que são produzidos os elementos probatórios — com a produção de prova oral — de convencimento do julgador (juiz).

O julgamento do acusado ocorre na tarde desta quinta-feira (19) no Fórum de Vila Velha Crédito: Divulgação