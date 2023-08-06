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Em Vitória

Consumidores têm até sexta (11) para renegociar dívidas em ação do Procon

Iniciativa é voltada principalmente para os superendividados, ou seja, pessoas que já ultrapassaram sua capacidade de pagamento; saiba mais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2023 às 16:44

Publicado em 06 de Agosto de 2023 às 16:44

Desenrola: dívidas de até R$ 100, contraídas até dezembro de 2022, deixarão de ser negativadas
Consumidores têm até sexta (11) para renegociar dívidas com ajuda do Procon de Vitória Crédito: Canva Pro/Montagem: Caroline Freitas
Quem está endividado e com nome sujo tem até a sexta-feira (11) para tentar renegociar dívidas de instituições financeiras, empresas de telefonia, água, energia elétrica, lojas e outros setores, com a ajuda do Procon de Vitória.
A iniciativa faz parte do Programa Renegocia, organizado pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), e é voltada principalmente para os superendividados, ou seja, aquelas pessoas que já ultrapassaram sua capacidade de pagamento, mas está disponível para a população geral, sem limites quanto ao valor da dívida ou de renda do consumidor. As exceções são dívidas como pensão alimentícia, crédito rural e imobiliário.
A gerente do Procon de Vitória, Raquel Vionet, explica como proceder em caso de dúvidas sobre o valor da dívida: “É recomendável que essas pessoas procurem primeiramente a CDL, para realizarem a consulta do SPC. Com esses dados, o atendimento no Procon será mais ágil e completo".
Em geral, a consulta de dívidas negativadas também pode ser feita pela internet.

Como ter acesso ao Renegocia

  • Para ter o atendimento no Procon Vitória, o consumidor deve fazer o agendamento pelo site da Prefeitura de Vitória ou pelo aplicativo Vitória Online. Por conta da grande procura, a dica é entrar no site do agendamento logo cedo e, se não houver vagas disponíveis, retornar no dia seguinte;
  • No dia e horário agendados, o morador vai comparecer ao órgão, na Casa do Cidadão, portando RG ou CPF e um documento que comprove a dívida. Pode ser um boleto bancário, um contrato, faturas ou comprovantes de pagamento, por exemplo.
  • O Procon vai fazer contato com a empresa, que deve apresentar uma proposta. Se esta resposta for considerada favorável pelo consumidor, a renegociação terá sido concluída com sucesso.
  • Empresas cadastradas no Proconsumidor e que não respondam ao contato imediato, são notificadas pelo Procon e o prazo é de 11 dias para resposta.

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