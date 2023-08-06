Consumidores têm até sexta (11) para renegociar dívidas em ação do Procon

Consumidores têm até sexta (11) para renegociar dívidas com ajuda do Procon de Vitória Crédito: Canva Pro/Montagem: Caroline Freitas

Quem está endividado e com nome sujo tem até a sexta-feira (11) para tentar renegociar dívidas de instituições financeiras, empresas de telefonia, água, energia elétrica, lojas e outros setores, com a ajuda do Procon de Vitória.

A iniciativa faz parte do Programa Renegocia, organizado pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), e é voltada principalmente para os superendividados, ou seja, aquelas pessoas que já ultrapassaram sua capacidade de pagamento, mas está disponível para a população geral, sem limites quanto ao valor da dívida ou de renda do consumidor. As exceções são dívidas como pensão alimentícia, crédito rural e imobiliário.

A gerente do Procon de Vitória, Raquel Vionet, explica como proceder em caso de dúvidas sobre o valor da dívida: “É recomendável que essas pessoas procurem primeiramente a CDL, para realizarem a consulta do SPC. Com esses dados, o atendimento no Procon será mais ágil e completo".

Em geral, a consulta de dívidas negativadas também pode ser feita pela internet.

Como ter acesso ao Renegocia