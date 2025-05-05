CEO da Vports afirma que Porto de Vitória está preparado para escoar safra gigante de café

"Posso garantir que o Porto de Vitória nunca esteve tão preparado. É claro que logística é algo integrado, depende de questões que estão fora do alcance da Vports (concessionária responsável pelo Complexo Portuário de Vitória), como disponibilidade de contêineres e navios, mas, no que depender de nós, estamos preparados", garantiu Gustavo Serrão, CEO da Vports.

Há muitos anos que o café arábica capixaba que é exportado sai por Santos e Rio de Janeiro. A pressão em cima do Porto de Vitória subiu de 2023 para cá, com a quebra de safra do conilon no Vietnã, maior produtor do mundo. Sem disponibilidade, os compradores voltaram os olhos para o Brasil, segundo maior produtor do planeta, e as exportações dispararam, evidenciando todos os gargalos. Armazéns ficaram lotados de café já comercializado, provocando um estresse na cadeia. Em julho do ano passado, diante do cenário, Centro do Comércio de Café de Vitória e Centrorochas (entidade que representa os exportadores de rochas) fizeram uma dura carta expondo toda a situação.