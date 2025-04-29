Ele não vem mais: Lula não vai visitar o ES na sexta (2)

No texto, enviado a deputados do PT-ES, o órgão tratava da “possibilidade” da visita na data informada. O petista entregaria unidades do Minha Casa, Minha Vida, em Linhares.
Mas a participação de Lula no evento ainda teria que ser confirmada.
A assessoria de imprensa da República informou à coluna, nesta terça-feira (29), que “a agenda não está prevista”.
Ou seja, o presidente não vem.
O Palácio Anchieta também já foi avisado. Se Lula viesse, provavelmente o governador Renato Casagrande (PSB) teria que adequar compromissos para recebê-lo.
A coluna entrou em contato com o Ministério das Cidades para saber se a entrega das 917 unidades do Residencial Mata do Cacau, em Linhares, vai mesmo ocorrer na sexta e aguarda resposta.
A expectativa é que um representante do governo federal participe da solenidade.
É a segunda vez este ano que uma eventual visita de Lula ao Espírito Santo acaba frustrada.
Em fevereiro, durante discurso no Rio Grande do Sul, o presidente disse que estaria em breve em terras capixabas. A previsão era que a viagem ocorresse após o carnaval, o que também não se confirmou.