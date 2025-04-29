Ele não vem mais: Lula não vai visitar o ES na sexta (2)

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

No texto, enviado a deputados do PT-ES, o órgão tratava da “possibilidade” da visita na data informada. O petista entregaria unidades do Minha Casa, Minha Vida, em Linhares.

Mas a participação de Lula no evento ainda teria que ser confirmada.

A assessoria de imprensa da República informou à coluna, nesta terça-feira (29), que “a agenda não está prevista”.

Ou seja, o presidente não vem.

O Palácio Anchieta também já foi avisado. Se Lula viesse, provavelmente o governador Renato Casagrande (PSB) teria que adequar compromissos para recebê-lo.

A coluna entrou em contato com o Ministério das Cidades para saber se a entrega das 917 unidades do Residencial Mata do Cacau, em Linhares, vai mesmo ocorrer na sexta e aguarda resposta.

A expectativa é que um representante do governo federal participe da solenidade.

De novo

É a segunda vez este ano que uma eventual visita de Lula ao Espírito Santo acaba frustrada.