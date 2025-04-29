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Fora da agenda

Ele não vem mais: Lula não vai visitar o ES na sexta (2)

Havia a possibilidade de o presidente da República ir a Linhares para entrega de unidades do Minha Casa, Minha Vida

Publicado em 29 de Abril de 2025 às 12:58

Públicado em 

29 abr 2025 às 12:58
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
A possível viagem do presidente Lula ao Espírito Santo na próxima sexta-feira (2), informada em ofício pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, não vai ocorrer.
No texto, enviado a deputados do PT-ES, o órgão tratava da “possibilidade” da visita na data informada. O petista entregaria unidades do Minha Casa, Minha Vida, em Linhares.
Mas a participação de Lula no evento ainda teria que ser confirmada.
A assessoria de imprensa da República informou à coluna, nesta terça-feira (29), que “a agenda não está prevista”.
Ou seja, o presidente não vem.
O Palácio Anchieta também já foi avisado. Se Lula viesse, provavelmente o governador Renato Casagrande (PSB) teria que adequar compromissos para recebê-lo.
A coluna entrou em contato com o Ministério das Cidades para saber se a entrega das 917 unidades do Residencial Mata do Cacau, em Linhares, vai mesmo ocorrer na sexta e aguarda resposta.
A expectativa é que um representante do governo federal participe da solenidade.

De novo

É a segunda vez este ano que uma eventual visita de Lula ao Espírito Santo acaba frustrada.
Em fevereiro, durante discurso no Rio Grande do Sul, o presidente disse que estaria em breve em terras capixabas. A previsão era que a viagem ocorresse após o carnaval, o que também não se confirmou.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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