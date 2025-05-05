Da Vitória alerta: federação pode barrar aliança com Casagrande em 2026

Deputado federal Josias da VitóriaCrédito: Billy Boss/Câmara dos Deputados
A federação entre União e PP, batizada de UP, foi oficialmente lançada no último dia 29. No Espírito Santo, como já estava previsto, o comando vai ficar com o deputado federal Da Vitória, presidente estadual dos progressistas. As duas siglas integram a base de apoio ao governador Renato Casagrande (PSB) e, em tese, a soma das forças beneficia o socialista. O PP, entretanto, tem um pé no Palácio Anchieta e outro no grupo adversário, liderado pelo prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos).
O tom dos discursos no lançamento da federação, se tiver impacto na prática, porém, é o que pode levar a uma reviravolta no tabuleiro político capixaba. PP e União fazem parte do Centrão e têm ministérios no governo Lula (PT), mas as lideranças nacionais deram sinais claros de afastamento em relação ao PT. E o PSB de Casagrande está com Lula.
O próprio Da Vitória, aliado de Casagrande, destacou, em entrevista à coluna, que, entre os líderes nacionais do PP, "não houve declarações favoráveis ao governo federal" no dia 29 e que, para o ano que vem, a federação pode impor certas restrições:
"Na eleição passada (2022), conseguimos sustentar a coligação com o PSB (com Casagrande) apesar de, nacionalmente, termos ficado com Bolsonaro. Mas em 2026 podemos ter uma imposição nacional"
Da Vitória - Deputado federal e presidente estadual do PP
Seria algo pouco comum. Via de regra, o Centrão gosta de embarcar no time que tem mais chances de vitória, sem qualquer constrangimento ideológico e ignorando contradições em relação ao palanque nacional.
Para a federação UP proibir coligação com o PSB em 2026, teria que desembarcar do governo Lula e abraçar de vez uma candidatura de direita à Presidência da República. Por enquanto, está "lá e cá", surfando tanto no governo quanto na oposição.
A federação, nacionalmente, será presidida de forma conjunta pelos presidentes do PP, Ciro Nogueira, e do União Brasil, Antonio Rueda. Ciro é ex-ministro do governo Bolsonaro e aliado do ex-presidente da República.
O União tem um potencial candidato ao Palácio do Planalto, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado.
O anúncio da federação não contou com representantes do PT. O presidente nacional do PL de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, por sua vez, estava lá, assim como o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ).
O manifesto divulgado pela federação defende um "choque de prosperidade” e menos intervenção do Estado na economia, o que contradiz o posicionamento histórico do PT e, ironicamente, também o do PP e do União, sempre ávidos por nacos de poder e de recursos públicos.
RICARDO FERRAÇO
No Espírito Santo, o União Brasil já declarou apoio ao vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), principal aposta do grupo de Casagrande para ser lançado candidato ao Palácio Anchieta.
O PP, até agora, não seguiu o mesmo caminho, embora tenha reforçado os laços com o governo estadual.
"O PP não declarou apoio a ninguém. A relação com o governador é de parceria e vamos discutir com Casagrande o processo de 2026", afirmou Da Vitória.
"O PP quer participar da majoritária"
Da Vitória - Deputado federal e presidente estadual do PP
"Participar da majoritária" quer dizer ter candidato a governador, a vice ou ao Senado, mas a vice é algo quase descartado, no cenário atual. "Não sei nem se tem alguém no PP que teria interesse em ser vice", comentou Da Vitória.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.