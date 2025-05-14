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Ele não vem mais

Lula cancela viagem ao Espírito Santo após morte de Pepe Mujica

Petista visitaria Linhares, no Norte do Estado, para inaugurar casas do programa Minha Casa Minha Vida
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 mai 2025 às 09:31

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 09:31

Presidente Lula inaugura o Contorno do Mestre Álvaro
Presidente Lula (PT) na última vez em que esteve no Espírito Santo, em 2023, para inauguração do Contorno do Mestre Álvaro Crédito: Fernando Madeira
O presidente Lula (PT) cancelou a visita ao Espírito Santo prevista para ocorrer na próxima sexta-feira (16), após a morte do ex-presidente do Uruguai José Pepe Mujica, aos 89 anos. Na manhã desta quarta-feira (14), a assessoria de imprensa do petista confirmou à reportagem de A Gazeta que Lula vai ao velório de Mujica.
Durante a manhã de terça-feira (13), o Lula chegou a publicar um vídeo em suas redes sociais destacando as atividades da agenda com o presidente chinês Xi Jinping. Na publicação, aproveitou para sinalizar o retorno ao Brasil e a viagem para Linhares, na Região Norte capixaba.
“Termino a agenda [na China] hoje à noite depois de um jantar com Xi Jinping e regresso ao Brasil para ir diretamente para o Espírito Santo”, disse o mandatário.
A viagem ao Espírito Santo foi incluída na agenda do presidente na última sexta-feira (9). Na visita à Linhares, Lula participaria da cerimônia de entrega de 917 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, no Residencial Mata do Cacau, no bairro Aviso.
Também estava prevista uma cerimônia com quilombolas de Sapê do Norte, em áreas de Conceição da Barra e de São Mateus,  sobre o Acordo do Rio Doce e Quilombos.

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