'Referência mundial de ética', diz Casagrande ao lamentar morte de Mujica

“Com pesar, recebo a notícia da morte de Pepe Mujica. Um líder que marcou a história pela simplicidade, coragem e compromisso inabalável com a justiça social. Ex-presidente do Uruguai, tornou-se referência mundial de ética na política”, escreveu Casagrande.>

Em abril de 2024, Mujica anunciou que estava com um tumor no esôfago, com o órgão muito comprometido. Em janeiro deste ano, disse que o câncer havia se espalhado. Na segunda-feira (12), Lucía Topolansky, esposa de Mujica e ex-vice-presidente do Uruguai, afirmou que o político estava em estado terminal e sob cuidados paliativos.>