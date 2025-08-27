"Arnaldinho vai se filiar ao PP em breve", diz Da Vitória

Arnaldinho Borgo e Da Vitória, ao centro da foto, em reunião em Brasília. Crédito: Divulgação

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, sem partido desde março, deve se filiar "em breve" ao Progressistas (PP), sigla presidida, no Espírito Santo, pelo deputado federal Da Vitória.



Foi o parlamentar, aliás, que afirmou à coluna, nesta quarta-feira (27), que a filiação do prefeito ao partido é "questão de tempo". Arnaldinho, Da Vitória e aliados reuniram-se e, ainda de acordo com o presidente estadual do PP, a sinalização é mais que positiva:

"Acredito que Arnaldinho vai se filiar aqui, isso já está bem avançado".

Mas o PP vai conceder espaço para o prefeito disputar o Palácio Anchieta no ano que vem? Afinal, esse é o plano de Arnaldinho.

Da Vitória não cravou uma resposta sobre isso.

"Ele é um candidato em potencial que tem toda a nossa simpatia, mas o tempo é longo para saber quem se habilita (como candidato viável ao governo estadual). Ele teria que renunciar ainda... (ao mandato de prefeito)".

"Mas o importante é que pactuamos que vamos estar juntos em 2026", completou o deputado federal.

Esse "estar juntos", entretanto, está aberto a interpretações. No final de maio, Da Vitória afagou outro pré-candidato ao Palácio, o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), embora também não tenha dito com todas as letras que vai pedir aos eleitores para votarem no emedebista.

Na ocasião, o presidente estadual do PP reforçou que o partido, assim como o União Brasil, ao qual a sigla está federada, vai apoiar "o projeto de Casagrande, que pode ser Ricardo".

O ponto ou o nome em comum nos dois casos é que Da Vitória, Ricardo Ferraço e Arnaldinho são aliados do governador Renato Casagrande (PSB). O vice-governador tem a preferência do socialista para concorrer ao comando do Executivo estadual, mas outros também estão na corrida.

Arnaldinho fez questão de destacar, na semana passada, que permanece "no jogo" e o próprio Da Vitória já se colocou à disposição: "Eu topo disputar o governo, o Senado, construir junto".

O presidente estadual do PP repete a todo momento essa ideia, de todos estarem juntos, mas não se compromete quanto à posição em que cada jogador vai jogar.

"Arnaldinho está com maturidade para entender que juntos temos mais condições de viabilizar um projeto de sucesso".

O PP, como já citei aqui, está federado com o União Brasil. O presidente do conjunto é Da Vitória, mas lá também há o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, presidente estadual do União.

"Vamos fazer agenda com Marcelo Santos, que é muito importante também.

Falamos com ele por videochamada hoje", lembrou o deputado federal.

Na prática, o poder de Da Vitória e do PP na federação é maior que o do União, mas Marcelo está no palanque de Ricardo Ferraço desde o final do ano passado, o que não pode ser ignorado.

A federação União Progressista seria uma boa "casa" para Arnaldinho, se der condições de ele disputar o governo, pois tem tempo considerável de exibição no horário eleitoral e, potencialmente, recursos robustos para a campanha eleitoral e chapas de candidatos a deputado estadual e federal, que serviriam como cabos eleitorais.

Mas esse "pacote completo" ainda não foi selado.

A coluna procurou Arnaldinho, por telefone e por meio da assessoria de imprensa, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

E O NOVO?

Essa não é a primeira incursão do prefeito de Vila Velha em busca de um partido. No início de julho, ele estava com o "caminho pavimentado" para se filiar ao Novo, nas palavras do presidente estadual da legenda, Iuri Aguiar.

Mas, de lá para cá, nada avançou. "Continuamos próximos, mas não tivemos mais nenhuma conversa", contou Aguiar, nesta quarta.

