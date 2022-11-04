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Negócios

Autoglass compra operação de empresa mexicana no Brasil e amplia atuação

Com a aquisição da iKê brasileira, a atuação da empresa fica maior e a Maxpar passa a ter um dos maiores portfólios de soluções do país

Públicado em 

04 nov 2022 às 15:27
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Sede do Grupo Autoglass, em Vila Velha
Sede do Grupo Autoglass, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Autoglass
A Maxpar, empresa do grupo capixaba Autoglass, comprou a operação da mexicana iKê Assistência no Brasil. A iKê é uma gigante na América Latina com forte atuação em serviços relacionados a seguros de automóveis, vida, residencial, concierge (profissional para acompanhar a resolução dos problemas) e BPO (terceirização de processos). A Maxpar é o braço da Autoglass na prestação de serviços.  
Em comunicado, o Grupo Autoglass informa que o objetivo da aquisição é "oferecer novas soluções que permitam evoluir ainda mais o mercado de seguros brasileiro". Hoje, a Maxpar presta serviços para as principais seguradoras do Brasil na gestão de coberturas e assistências a vidros e peças automotivas, além de soluções de reparo à lataria. Com a aquisição da iKê brasileira, a atuação da empresa fica maior e a Maxpar passa a ter um dos maiores portfólios de soluções do país. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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