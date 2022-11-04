Autoglass compra operação de empresa mexicana no Brasil e amplia atuação

Em comunicado, o Grupo Autoglass informa que o objetivo da aquisição é "oferecer novas soluções que permitam evoluir ainda mais o mercado de seguros brasileiro". Hoje, a Maxpar presta serviços para as principais seguradoras do Brasil na gestão de coberturas e assistências a vidros e peças automotivas, além de soluções de reparo à lataria. Com a aquisição da iKê brasileira, a atuação da empresa fica maior e a Maxpar passa a ter um dos maiores portfólios de soluções do país.