Empresário deixa mercado automotivo e aposta em novo conceito de imobiliária

Enseada do Suá, um dos bairros mais cobiçados e valorizados de Vitória Crédito: Luciney Araújo

O empresário Diego Lobato, que ficou conhecido em Vitória quando esteve à frente da concessionária Harley-Davidson da Enseada do Suá (a loja funcionou entre 2016 e 2020), voltou a circular, mas agora no mercado imobiliário. Ele está abrindo as portas da Happen, um e-commerce especializado na compra e venda de imóveis.

Lobato se inspirou nas startups Loft e QuintoAndar, as chamadas proptech. As empresas permitem alugar, comprar ou vender propriedades em suas plataformas. Os diferenciais são fotos profissionais gratuitas para os anúncios, digitalização da transação e eliminação de garantias, como um fiador.

"Fechei a concessionária da Harley-Davidson e fiquei dois anos tomando conta de outros negócios da minha família, mas percebi uma demanda reprimida na área imobiliária. A intenção é prestar um serviço de qualidade e descomplicar o processo. Não é um marketplace, nós seremos os responsáveis pela captação, pela apresentação, pelo cadastro do imóvel e pela transferência. Em caso de necessidade, também acompanharemos todo o processo de contratação do financiamento. Todo contrato de compra e venda é digital e online", explicou Lobato. O investimento para colocar o sistema de pé ficou em R$ 2,5 milhões.

Para começar a operação, serão 250 imóveis usados de Vitória. Todos acima de R$ 500 mil. Nos próximos meses entrarão na carteira unidades novas e também de Vila Velha. "Estamos começando aos poucos, só com compra e venda, até para testar o modelo e o sistema, mas a intenção é escalar. Nosso objetivo é, em seis meses, ter o maior valor geral de vendas do Estado. É ousado, mas nosso projeto também é", assinalou o empreendedor.