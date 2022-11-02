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Negócios

Empresário deixa mercado automotivo e aposta em novo conceito de imobiliária

Diego Lobato, que foi dono da concessionária da Harley-Davidson de Vitória entre 2016 e 2020, promete um novo modelo de se relacionar com o comprador de imóveis

Públicado em 

02 nov 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Imagens de drone da Enseada do Suá
Enseada do Suá, um dos bairros mais cobiçados e valorizados de Vitória Crédito: Luciney Araújo
O empresário Diego Lobato, que ficou conhecido em Vitória quando esteve à frente da concessionária Harley-Davidson da Enseada do Suá (a loja funcionou entre 2016 e 2020), voltou a circular, mas agora no mercado imobiliário. Ele está abrindo as portas da Happen, um e-commerce especializado na compra e venda de imóveis.
Lobato se inspirou nas startups Loft e QuintoAndar, as chamadas proptech. As empresas permitem alugar, comprar ou vender propriedades em suas plataformas. Os diferenciais são fotos profissionais gratuitas para os anúncios, digitalização da transação e eliminação de garantias, como um fiador.
"Fechei a concessionária da Harley-Davidson e fiquei dois anos tomando conta de outros negócios da minha família, mas percebi uma demanda reprimida na área imobiliária. A intenção é prestar um serviço de qualidade e descomplicar o processo. Não é um marketplace, nós seremos os responsáveis pela captação, pela apresentação, pelo cadastro do imóvel e pela transferência. Em caso de necessidade, também acompanharemos todo o processo de contratação do financiamento. Todo contrato de compra e venda é digital e online", explicou Lobato. O investimento para colocar o sistema de pé ficou em R$ 2,5 milhões.
Para começar a operação, serão 250 imóveis usados de Vitória. Todos acima de R$ 500 mil. Nos próximos meses entrarão na carteira unidades novas e também de Vila Velha. "Estamos começando aos poucos, só com compra e venda, até para testar o modelo e o sistema, mas a intenção é escalar. Nosso objetivo é, em seis meses, ter o maior valor geral de vendas do Estado. É ousado, mas nosso projeto também é", assinalou o empreendedor.
Para termos uma noção do que uma empresa como o QuintoAndar representa, a startup tem cerca de 185 mil contratos em 75 cidades do Brasil e mais de R$ 90 bilhões em ativos.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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