Capixaba MeuChope fecha acordo com cervejaria portuguesa

A startup capixaba MeuChope, que criou uma rede autosserviço para choperias, fechou seu primeiro contrato fora do Brasil, com a Bah Craft Beer, de Caiscais, em Portugal. O contrato foi fechado na quarta-feira (26) pelo CEO da MeuChope, Bruno Medeiros, e por representantes da Bah! Craft Beer.
A MeuChope conta com chopeiras para autosserviço e um sistema de pagamento autônomo por aplicativo. A startup é um canal de vendas que começou por conta da expansão das cervejarias capixabas. O foco da empresa é promover as microcervejarias. A cervejaria Bah!, que pertence a brasileiros, segue esta linha.
Os proprietários da MeuChope estão em Lisboa para participar da maior conferência de startups da Europa, a Web Summit, na expectativa de tornar a empresa conhecida e fechar mais negócios. “A gente vai colocar um estande na Web Summit para mostrar a tecnologia da MeuChope e, assim, apresentar os trabalhos que a gente vem desenvolvendo aqui no Brasil”, explicou Augusto Sato, diretor da startup.