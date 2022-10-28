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Inovação

Capixaba MeuChope fecha acordo com cervejaria portuguesa

Startup de Vitória criou um autosserviço para choperias de olho na expansão do mercado capixaba e agora está vendendo o serviço para fora do país

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 15:11

Públicado em 

28 out 2022 às 15:11
Abdo Filho

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Abdo Filho

Estação da MeuChope, em Vitória
Estação da MeuChope, em Vitória Crédito: Abdo Filho
A startup capixaba MeuChope, que criou uma rede autosserviço para choperias, fechou seu primeiro contrato fora do Brasil, com a Bah Craft Beer, de Caiscais, em Portugal. O contrato foi fechado na quarta-feira (26) pelo CEO da MeuChope, Bruno Medeiros, e por representantes da Bah! Craft Beer.  
A MeuChope conta com chopeiras para autosserviço e um sistema de pagamento autônomo por aplicativo. A startup é um canal de vendas que começou por conta da expansão das cervejarias capixabas. O foco da empresa é promover as microcervejarias. A cervejaria Bah!, que pertence a brasileiros, segue esta linha.
Os proprietários da MeuChope estão em Lisboa para participar da maior conferência de startups da Europa, a Web Summit, na expectativa de tornar a empresa conhecida e fechar mais negócios. “A gente vai colocar um estande na Web Summit para mostrar a tecnologia da MeuChope e, assim, apresentar os trabalhos que a gente vem desenvolvendo aqui no Brasil”, explicou Augusto Sato, diretor da startup.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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