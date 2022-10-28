Capixaba MeuChope fecha acordo com cervejaria portuguesa

Estação da MeuChope, em Vitória Crédito: Abdo Filho

A startup capixaba MeuChope, que criou uma rede autosserviço para choperias, fechou seu primeiro contrato fora do Brasil, com a Bah Craft Beer, de Caiscais, em Portugal. O contrato foi fechado na quarta-feira (26) pelo CEO da MeuChope, Bruno Medeiros, e por representantes da Bah! Craft Beer.

A MeuChope conta com chopeiras para autosserviço e um sistema de pagamento autônomo por aplicativo. A startup é um canal de vendas que começou por conta da expansão das cervejarias capixabas. O foco da empresa é promover as microcervejarias. A cervejaria Bah!, que pertence a brasileiros, segue esta linha.