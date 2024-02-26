Construção de centro de convenções, em Carapina, dá mais um passo

"Foi um passo importante que nós demos na última semana, vai balizar o caminho que teremos de percorrer daqui para frente. O mais importante é entregarmos uma estrutura moderna, funcional e do tamanho adequado, enfim, um centro de convenções com condições de elevar o nosso patamar dentro do turismo de negócios", explicou o secretário de Estado de Turismo, Philipe Lemos.

Hoje, o Pavilhão de Carapina possui 14 mil m² de área útil para eventos e 1,5 mil vagas de estacionamento. A ideia é que o novo centro de convenções tenha 30 mil m², seja modular (se adeque a eventos menores) e tenha pelo menos 3,5 mil vagas de garagem. O investimento deve ficar pouco acima dos R$ 100 milhões, será bancado pelo governo do Estado, e o objetivo é que seja entregue até o final de 2026.