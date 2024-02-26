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Turismo de negócios

Construção de centro de convenções, em Carapina, dá mais um passo

O conceito do que será a nova estrutura foi apresentado ao setor produtivo. Agora, a prefeitura da Serra fará a contratação do projeto executivo

Publicado em 26 de Fevereiro de 2024 às 03:50

Públicado em 

26 fev 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Pavilhão de Carapina
Pavilhão de Carapina Crédito: Arquivo/Setur
O governo do Estado apresentou ao setor produtivo o projeto conceitual do centro de convenções que será construído no lugar do Pavilhão de Carapina, na Serra. Os empresários gostaram do que viram e, agora, a prefeitura da Serra fará a contratação do projeto executivo, o último passo antes do início das obras. O objetivo é de que o executivo seja entregue em setembro, a intenção é "estressar" bastante a ideia. Uma consultoria especializada em eventos deve ser contratada pela Secretaria de Turismo para ajudar na análise do projeto e também na concessão do novo espaço à iniciativa privada.
"Foi um passo importante que nós demos na última semana, vai balizar o caminho que teremos de percorrer daqui para frente. O mais importante é entregarmos uma estrutura moderna, funcional e do tamanho adequado, enfim, um centro de convenções com condições de elevar o nosso patamar dentro do turismo de negócios", explicou o secretário de Estado de Turismo, Philipe Lemos.  
Hoje, o Pavilhão de Carapina possui 14 mil m² de área útil para eventos e 1,5 mil vagas de estacionamento. A ideia é que o novo centro de convenções tenha 30 mil m², seja modular (se adeque a eventos menores) e tenha pelo menos 3,5 mil vagas de garagem. O investimento deve ficar pouco acima dos R$ 100 milhões, será bancado pelo governo do Estado, e o objetivo é que seja entregue até o final de 2026.
Construção de centro de convenções, em Carapina, dá mais um passo

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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