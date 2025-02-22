Centro comercial exclusivo para carros será construído na área do Aeroporto

O entorno do Aeroporto de Vitória
receberá mais um empreendimento. Trata-se de um centro comercial e de prestação de serviços exclusivo para automóveis. Batizado de Capital do Automóvel, o local terá 22 revendas de carros (novos e seminovos), restaurante e um autocenter. O equipamento vai ocupar uma área de 10 mil m², na avenida Fernando Ferrari, e vai receber um investimento de R$ 4,5 milhões. As obras já começaram e a expectativa de inauguração é para abril.
"Estamos nos inspirando em empreendimentos que fazem muito sucesso em cidades como Brasília, Curitiba e São Paulo. A ideia é que a pessoa que quer, por exemplo, comprar um carro novo, resolva seus problemas indo em um só lugar. Teremos 22 revendas no mesmo lugar, vamos concentrar uma grande demanda que hoje está espalhada. A ideia é que seja bom para o consumidor e também para o empresário", explicou Flávio Júnior, idealizador, investidor e administrador do empreendimento.