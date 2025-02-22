Centro comercial exclusivo para carros será construído na área do Aeroporto

"Estamos nos inspirando em empreendimentos que fazem muito sucesso em cidades como Brasília, Curitiba e São Paulo. A ideia é que a pessoa que quer, por exemplo, comprar um carro novo, resolva seus problemas indo em um só lugar. Teremos 22 revendas no mesmo lugar, vamos concentrar uma grande demanda que hoje está espalhada. A ideia é que seja bom para o consumidor e também para o empresário", explicou Flávio Júnior, idealizador, investidor e administrador do empreendimento.