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Centro comercial exclusivo para carros será construído na área do Aeroporto

O equipamento vai ocupar uma área de 10 mil m², na avenida Fernando Ferrari, e vai receber um investimento de R$ 4,5 milhões. As obras já começaram e a expectativa de inauguração é para abril

Publicado em 22 de Fevereiro de 2025 às 03:50

Públicado em 

22 fev 2025 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Perspectiva de como ficará empreendimento exclusivo para carros no Aeroporto
Perspectiva de como ficará empreendimento exclusivo para carros no Aeroporto Crédito: Divulgação/Capital do Automóvel
O entorno do Aeroporto de Vitória receberá mais um empreendimento. Trata-se de um centro comercial e de prestação de serviços exclusivo para automóveis. Batizado de Capital do Automóvel, o local terá 22 revendas de carros (novos e seminovos), restaurante e um autocenter. O equipamento vai ocupar uma área de 10 mil m², na avenida Fernando Ferrari, e vai receber um investimento de R$ 4,5 milhões. As obras já começaram e a expectativa de inauguração é para abril.
"Estamos nos inspirando em empreendimentos que fazem muito sucesso em cidades como Brasília, Curitiba e São Paulo. A ideia é que a pessoa que quer, por exemplo, comprar um carro novo, resolva seus problemas indo em um só lugar. Teremos 22 revendas no mesmo lugar, vamos concentrar uma grande demanda que hoje está espalhada. A ideia é que seja bom para o consumidor e também para o empresário", explicou Flávio Júnior, idealizador, investidor e administrador do empreendimento.
O centro comercial é mais um passo na consolidação imobiliária da área do entorno do Aeroporto de Vitória, iniciada com mais força em 2022. De lá para cá, a Zurich Airport do Brasil, concessionária responsável pelo complexo aeroportuário, já anunciou a chegada de escola, igrejas, operações de varejo e centro de eventos. Há outras negociações bastante avançadas, mas que ainda estão sob sigilo.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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