Mapa meteorológico indica tempestade acima de 300mm para Mimoso do Sul

Um mapa divulgado pelo instituto de meteorologia Meteologix aponta que a cidade de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, pode receber o maior acumulado de chuva do ES entre o final da noite de sexta-feira (4) e a manhã de domingo (6). No município, a previsão é de temporal com volume superior a 300mm de chuva em 36h. Outras cidades que podem ser afetadas na região são Bom Jesus do Norte, que fica próxima à divisa com o Rio de Janeiro, e Marataízes, no litoral Sul.
Conforme divulgado pela Defesa Civil Estadual nesta quinta-feira (3), todo o estado do Espírito Santo está sob alerta para a possibilidade de chuvas intensas, vendavais, alagamentos e descargas elétricas. Decorrente de uma frente fria, o temporal pode atingir as regiões Sul, Serrana, Norte e Metropolitana do ES entre sexta-feira (4) e domingo (6).
Após o aviso do órgão estadual, a Defesa Civil Municipal de Mimoso do Sul também se pronunciou, afirmando que as equipes estão se preparando para os possíveis impactos causados pelas chuvas dos próximos dias.
Em março de 2024, após o temporal que atingiu Mimoso do Sul e causou alagamento do município, a quantidade de chuva inicialmente divulgada também era de 300mm. No entanto, em abril do mesmo ano, as medições em pluviômetros manuais atestaram que o acumulado foi de 600mm, o dobro.