Mapa meteorológico indica tempestade acima de 300mm para Mimoso do Sul

Um mapa divulgado pelo instituto de meteorologia Meteologix aponta que a cidade de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, pode receber o maior acumulado de chuva do ES entre o final da noite de sexta-feira (4) e a manhã de domingo (6). No município, a previsão é de temporal com volume superior a 300mm de chuva em 36h. Outras cidades que podem ser afetadas na região são Bom Jesus do Norte, que fica próxima à divisa com o Rio de Janeiro, e Marataízes, no litoral Sul.