Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em alerta

Mapa meteorológico indica tempestade acima de 300mm para Mimoso do Sul

Há um ano, a cidade do Sul capixaba foi devastada por chuvas torrenciais com volumes semelhantes ao indicado para os próximos dias; Defesa Civil do município já atua preventivamente

Publicado em 03 de Abril de 2025 às 20:13

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

03 abr 2025 às 20:13
Previsão é de até
Previsão é de até 300mm de chuva durante o fim de semana em Mimoso do Sul, no Sul do ES Crédito: Divulgação/Meteologix
Um mapa divulgado pelo instituto de meteorologia Meteologix aponta que a cidade de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, pode receber o maior acumulado de chuva do ES entre o final da noite de sexta-feira (4) e a manhã de domingo (6). No município, a previsão é de temporal com volume superior a 300mm de chuva em 36h. Outras cidades que podem ser afetadas na região são Bom Jesus do Norte, que fica próxima à divisa com o Rio de Janeiro, e Marataízes, no litoral Sul.
Conforme divulgado pela Defesa Civil Estadual nesta quinta-feira (3), todo o estado do Espírito Santo está sob alerta para a possibilidade de chuvas intensas, vendavais, alagamentos e descargas elétricas. Decorrente de uma frente fria, o temporal pode atingir as regiões Sul, Serrana, Norte e Metropolitana do ES entre sexta-feira (4) e domingo (6).
Após o aviso do órgão estadual, a Defesa Civil Municipal de Mimoso do Sul também se pronunciou, afirmando que as equipes estão se preparando para os possíveis impactos causados pelas chuvas dos próximos dias. 
Em março de 2024, após o temporal que atingiu Mimoso do Sul e causou alagamento do município, a quantidade de chuva inicialmente divulgada também era de 300mm. No entanto, em abril do mesmo ano, as medições em pluviômetros manuais atestaram que o acumulado foi de 600mm, o dobro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES Mimoso do Sul temporal ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
IA já reduz emprego e renda de jovens brasileiros, diz estudo
Carro da PF fazendo escolta da prisão do Daniel Vocaro
Exército credenciou Master para empréstimos consignados
Imagem de destaque
Oito crianças morrem em tiroteio na Louisiana, segundo a polícia; o que se sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados