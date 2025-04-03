Frente fria pode trazer chuva forte e vendaval no fim de semana no ES

Uma frente fria está se aproximando do Estado, trazendo chuvas volumosas e ventos fortes para o fim de semana em todo o Espírito Santo. Segundo alerta divulgado pela Defesa Civil Estadual, os capixabas podem esperar chuvas de fraca intensidade no Norte do Estado já nesta quinta-feira (3).

Na sexta-feira (4) e no sábado (5) podem ocorrer pancadas mais pesadas, com acumulados expressivos e possíveis transtornos como enxurradas, alagamentos, quedas de árvores e corte de energia elétrica, nas regiões do Caparaó, Serrana e Sul do Estado. No domingo (6) o cenário deve permanecer o mesmo, com possibilidade de chuvas de forte intensidade no Sul do Estado, especialmente no litoral Sul, e também nas regiões Metropolitana e Norte do ES.

Durante todo esse período, podem ocorrer rajadas de vento de intensidade moderada a forte, com velocidade acima de 54 km/h em diversas regiões, além de descargas elétricas. A Defesa Civil reforça que os moradores das regiões abrangidas pelo aviso devem ficar atentos e adotar providências caso percebam cenários de risco.

Instituto Nacional de Meteorologia já havia divulgado um alerta de perigo para chuvas intensas na quarta-feira (2) , válido para 30 municípios capixabas. O aviso laranja é válido até às 10h de sábado (5). Especialmente no Sul do Estado e na Região do Caparaó, pode chover até 100 milímetros no dia, com ventos entre 60 e 100 km/h. Veja se sua cidade está na lista:

Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Atílio Vivacqua Bom Jesus do Norte Cachoeiro de Itapemirim Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Guaçuí Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itapemirim Iúna Jerônimo Monteiro Marataízes Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul São José do Calçado Vargem Alta Venda Nova do Imigrante

Municípios em alerta

Em uma publicação divulgada pelas redes sociais, a Defesa Civil Municipal de Mimoso do Sul, cidade localizada no Sul do Estado, reforçou o alerta emitido pela Defesa Civil Estadual. O coordenador da Defesa Civil de Mimoso afirmou que as equipes estão preparadas para atuar durante o fim de semana com atenção especial para as áreas de encostas, onde podem ocorrer deslizamentos, e para a possibilidade de alagamentos, especialmente no sábado (5).