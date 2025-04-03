Frente fria pode trazer chuva forte e vendaval no fim de semana no ES

Uma frente fria está se aproximando do Estado, trazendo chuvas volumosas e ventos fortes para o fim de semana em todo o Espírito Santo. Segundo alerta divulgado pela Defesa Civil Estadual, os capixabas podem esperar chuvas de fraca intensidade no Norte do Estado já nesta quinta-feira (3).
Na sexta-feira (4) e no sábado (5) podem ocorrer pancadas mais pesadas, com acumulados expressivos e possíveis transtornos como enxurradas, alagamentos, quedas de árvores e corte de energia elétrica, nas regiões do Caparaó, Serrana e Sul do Estado. No domingo (6) o cenário deve permanecer o mesmo, com possibilidade de chuvas de forte intensidade no Sul do Estado, especialmente no litoral Sul, e também nas regiões Metropolitana e Norte do ES.
Durante todo esse período, podem ocorrer rajadas de vento de intensidade moderada a forte, com velocidade acima de 54 km/h em diversas regiões, além de descargas elétricas. A Defesa Civil reforça que os moradores das regiões abrangidas pelo aviso devem ficar atentos e adotar providências caso percebam cenários de risco.
O Instituto Nacional de Meteorologia já havia divulgado um alerta de perigo para chuvas intensas na quarta-feira (2), válido para 30 municípios capixabas. O aviso laranja é válido até às 10h de sábado (5). Especialmente no Sul do Estado e na Região do Caparaó, pode chover até 100 milímetros no dia, com ventos entre 60 e 100 km/h. Veja se sua cidade está na lista:
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
Municípios em alerta
Em uma publicação divulgada pelas redes sociais, a Defesa Civil Municipal de Mimoso do Sul, cidade localizada no Sul do Estado, reforçou o alerta emitido pela Defesa Civil Estadual. O coordenador da Defesa Civil de Mimoso afirmou que as equipes estão preparadas para atuar durante o fim de semana com atenção especial para as áreas de encostas, onde podem ocorrer deslizamentos, e para a possibilidade de alagamentos, especialmente no sábado (5).
Também nas redes sociais, a Defesa Civil de Bom Jesus do Norte, no Sul do ES, também compartilhou o alerta e reforçou que quem mora em áreas de risco para deslizamentos ou enchentes deve ter cautela durante esse período.