Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Meteorologia

Frente fria pode trazer chuva forte e vendaval no fim de semana no ES

Alerta divulgado pela Defesa Civil prevê chuvas volumosas, rajadas de vento e descargas elétricas entre sexta-feira (4) e domingo (6)

Publicado em 03 de Abril de 2025 às 18:18

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

03 abr 2025 às 18:18
Uma frente fria está se aproximando do Estado, trazendo chuvas volumosas e ventos fortes para o fim de semana em todo o Espírito Santo. Segundo alerta divulgado pela Defesa Civil Estadual, os capixabas podem esperar chuvas de fraca intensidade no Norte do Estado já nesta quinta-feira (3).
Na sexta-feira (4) e no sábado (5) podem ocorrer pancadas mais pesadas, com acumulados expressivos e possíveis transtornos como enxurradas, alagamentos, quedas de árvores e corte de energia elétrica, nas regiões do Caparaó, Serrana e Sul do Estado. No domingo (6) o cenário deve permanecer o mesmo, com possibilidade de chuvas de forte intensidade no Sul do Estado, especialmente no litoral Sul, e também nas regiões Metropolitana e Norte do ES.
Durante todo esse período, podem ocorrer rajadas de vento de intensidade moderada a forte, com velocidade acima de 54 km/h em diversas regiões, além de descargas elétricas. A Defesa Civil reforça que os moradores das regiões abrangidas pelo aviso devem ficar atentos e adotar providências caso percebam cenários de risco.
O Instituto Nacional de Meteorologia já havia divulgado um alerta de perigo para chuvas intensas na quarta-feira (2), válido para 30 municípios capixabas. O aviso laranja é válido até às 10h de sábado (5). Especialmente no Sul do Estado e na Região do Caparaó, pode chover até 100 milímetros no dia, com ventos entre 60 e 100 km/h. Veja se sua cidade está na lista:
  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivacqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Castelo
  9. Conceição do Castelo
  10. Divino de São Lourenço
  11. Domingos Martins
  12. Dores do Rio Preto
  13. Guaçuí
  14. Ibatiba
  15. Ibitirama
  16. Iconha
  17. Irupi
  18. Itapemirim
  19. Iúna
  20. Jerônimo Monteiro
  21. Marataízes
  22. Mimoso do Sul
  23. Muniz Freire
  24. Muqui
  25. Piúma
  26. Presidente Kennedy
  27. Rio Novo do Sul
  28. São José do Calçado
  29. Vargem Alta
  30. Venda Nova do Imigrante

Municípios em alerta

Em uma publicação divulgada pelas redes sociais, a Defesa Civil Municipal de Mimoso do Sul, cidade localizada no Sul do Estado, reforçou o alerta emitido pela Defesa Civil Estadual. O coordenador da Defesa Civil de Mimoso afirmou que as equipes estão preparadas para atuar durante o fim de semana com atenção especial para as áreas de encostas, onde podem ocorrer deslizamentos, e para a possibilidade de alagamentos, especialmente no sábado (5).
Também nas redes sociais, a Defesa Civil de Bom Jesus do Norte, no Sul do ES, também compartilhou o alerta e reforçou que quem mora em áreas de risco para deslizamentos ou enchentes deve ter cautela durante esse período.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caparaó chuva Chuva no ES Clima defesa civil Inmet temporal Ventos ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chuva de granizo é registrada em Fundão neste domingo (19)
Chuva de granizo é registrada em Fundão neste domingo (19)
Imagem de destaque
Por que nos tornamos amigos melhores quando envelhecemos
Imagem de destaque
Frango de padaria: 6 receitas especiais para o almoço de domingo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados