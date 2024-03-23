Até quando vai chover forte no ES? Confira a previsão do tempo

O Espírito Santo tem sido atingido por chuvas fortes desde a noite de sexta-feira (22), o que deixou um saldo de destruição e 10 mortos até o momento. As precipitações mais intensas ocorreram na Região Sul do Estado, onde 13 cidades entraram em um decreto de emergência assinado neste sábado (23) pelo governo do Estado. Mas até quando a chuva forte continua? Outras regiões podem ser afetadas? Confira abaixo o que a meteorologia prevê para o território capixaba.
O último boletim meteorológico da Defesa Civil Estadual, disponibilizado neste sábado (23), informa que a chuva vai perder força nas regiões Sul e Serrana. Já as cidades de Aracruz e Linhares, no Norte do Estado, podem ter pancadas com acumulados superiores a 50 mm.
As últimas previsões numéricas da Defesa Civil apontam que o máximo de precipitação previsto para as regiões Sul e Serrana ocorreu durante a madrugada deste sábado (23) e as precipitações tendem a diminuir nas próximas horas. Confira os mapas abaixo.
Nos mapas disponibilizados pela Defesa Civil é possível ver grande parte da Região Sul em um tom azul-escuro, evidenciando chuva forte prevista para a localidade, mas os levantamentos mostram que boa parte desse acumulado já caiu sobre os municípios durante a madrugada.
Os mapas de domingo (24) e segunda-feira (25) mostram a região em um tom azul-claro e as demais localidades em um tom verde-claro. Isso mostra que a chuva diminui nos próximos dias, não sendo esperados acumulados superiores a 30 mm no Sul e a 10 mm no restante do Estado.