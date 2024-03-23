Até quando vai chover forte no ES? Confira a previsão do tempo

Situação de Mimoso do Sul neste sábado (23) Crédito: Rodrigo Zaca/Gov ES

O último boletim meteorológico da Defesa Civil Estadual, disponibilizado neste sábado (23), informa que a chuva vai perder força nas regiões Sul e Serrana. Já as cidades de Aracruz e Linhares, no Norte do Estado, podem ter pancadas com acumulados superiores a 50 mm.

As últimas previsões numéricas da Defesa Civil apontam que o máximo de precipitação previsto para as regiões Sul e Serrana ocorreu durante a madrugada deste sábado (23) e as precipitações tendem a diminuir nas próximas horas. Confira os mapas abaixo.

Chuva deve diminuir no Espírito Santo segundo a Defesa Civil Estadual Crédito: Defesa Civil

Nos mapas disponibilizados pela Defesa Civil é possível ver grande parte da Região Sul em um tom azul-escuro, evidenciando chuva forte prevista para a localidade, mas os levantamentos mostram que boa parte desse acumulado já caiu sobre os municípios durante a madrugada.