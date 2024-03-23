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Inmet renova alerta vermelho de chuva no ES, o de maior risco na escala

Viana e Guarapari, da Região Metropolitana, estão sob o aviso, anteriormente válido somente para o sul capixaba

Publicado em 23 de Março de 2024 às 11:30

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

23 mar 2024 às 11:30
Alerta
Espírito Santo inteiro sob alerta de chuva Crédito: Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou os três alertas de chuva para todo o Espírito Santo, inclusive o aviso vermelho — o maior na classificação de risco. Este, que ante atingia 31 cidades passa a valer para 35 municípios capixabas, incluindo os locais já afetados pelas fortes chuvas. Entram no alerta mais grave também as cidades de Viana e Guarapari, da Região Metropolitana de Vitória.
Já o aviso laranja — segundo maior na escala de risco — vale para 69 cidades; o amarelo (de menor potencial) cobre 12 municípios. Veja lista:

Alerta vermelho (grande perigo)

  • Mais alta classificação de risco do Inmet, o alerta vermelho, de grande perigo, vale até domingo (24) e prevê chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, com ventos superiores a 100 km/h. 
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Guarapari
  17. Ibatiba
  18. Ibitirama
  19. Iconha
  20. Irupi
  21. Itapemirim
  22. Iúna
  23. Jerônimo Monteiro
  24. Marataízes
  25. Marechal Floriano
  26. Mimoso do Sul
  27. Muniz Freire
  28. Muqui
  29. Piúma
  30. Presidente Kennedy
  31. Rio Novo do Sul
  32. São José do Calçado
  33. Vargem Alta
  34. Venda Nova do Imigrante
  35. Viana

Alerta laranja (perigo)

  • Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. É válido até domingo (24). Confira as cidades em laranja abaixo.
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivacqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Bom Jesus do Norte
  14. Brejetuba
  15. Cachoeiro de Itapemirim
  16. Cariacica
  17. Castelo
  18. Colatina
  19. Conceição do Castelo
  20. Divino de São Lourenço
  21. Domingos Martins
  22. Dores do Rio Preto
  23. Ecoporanga
  24. Fundão
  25. Governador Lindenberg
  26. Guaçuí
  27. Guarapari
  28. Ibatiba
  29. Ibiraçu
  30. Ibitirama
  31. Iconha
  32. Irupi
  33. Itaguaçu
  34. Itapemirim
  35. Itarana
  36. Iúna
  37. Jerônimo Monteiro
  38. João Neiva
  39. Laranja da Terra
  40. Linhares
  41. Mantenópolis
  42. Marataízes
  43. Marechal Floriano
  44. Marilândia
  45. Mimoso do Sul
  46. Muniz Freire
  47. Muqui
  48. Nova Venécia
  49. Pancas
  50. Piúma
  51. Presidente Kennedy
  52. Rio Bananal
  53. Rio Novo do Sul
  54. Santa Leopoldina
  55. Santa Maria de Jetibá
  56. Santa Teresa
  57. São Domingos do Norte
  58. São Gabriel da Palha
  59. São José do Calçado
  60. São Roque do Canaã
  61. Serra
  62. Sooretama
  63. Vargem Alta
  64. Venda Nova do Imigrante
  65. Viana
  66. Vila Pavão
  67. Vila Valério
  68. Vila Velha
  69. Vitória

Alerta amarelo (perigo potencial)

  • Chuva entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h e vale até as 10h deste domingo (24). Confira as cidades em amarelo abaixo.
  1. Barra de São Francisco
  2. Boa Esperança
  3. Conceição da Barra
  4. Ecoporanga
  5. Jaguaré
  6. Linhares
  7. Montanha
  8. Mucurici
  9. Nova Venécia
  10. Pedro Canário
  11. Pinheiros
  12. Ponto Belo
  13. São Gabriel da Palha
  14. São Mateus
  15. Sooretama
  16. Vila Pavão
  17. Vila Valério
  18. Barra de São Francisco
  19. Boa Esperança
  20. Conceição da Barra
  21. Ecoporanga
  22. Jaguaré
  23. Linhares
  24. Montanha
  25. Mucurici
  26. Nova Venécia
  27. Pedro Canário
  28. Pinheiros
  29. Ponto Belo
  30. São Gabriel da Palha
  31. São Mateus
  32. Sooretama
  33. Vila Pavão
  34. Vila Valério
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