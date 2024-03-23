Inmet renova alerta vermelho de chuva no ES, o de maior risco na escala

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou os três alertas de chuva para todo o Espírito Santo, inclusive o aviso vermelho — o maior na classificação de risco. Este, que ante atingia 31 cidades passa a valer para 35 municípios capixabas, incluindo os locais já afetados pelas fortes chuvas. Entram no alerta mais grave também as cidades de Viana e Guarapari, da Região Metropolitana de Vitória.