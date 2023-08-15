Direção da Selita decide vender área gigante dentro de Cachoeiro

Antiga fábrica da Selita, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/Selita

Os executivos da Selita decidiram que irão vender a área de 135 mil m², dentro da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, onde, até julho de 2022, funcionou a fábrica da cooperativa. Segundo Rubens Moreira, presidente da instituição, ainda não há um negócio fechado, mas os valores devem ficar na casa dos R$ 100 milhões, cerca de R$ 740 o m².

"Já contratamos avaliadores e estamos estudando a melhor forma de fazer a venda. Acredito que em 90 dias tudo estará liberado para tocarmos a negociação de fato. São recursos que irão integralmente para fortalecer a Selita", assinalou Moreira. A assembleia que vai deliberar sobre o tema acontecerá na segunda quinzena de setembro.