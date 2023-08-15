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Cooperativa

Direção da Selita decide vender área gigante dentro de Cachoeiro

Venda do terreno de 135 mil m², perto de importantes vias da maior cidade do Sul do Estado, vai movimentar o mercado imobiliário do Espírito Santo

Públicado em 

15 ago 2023 às 18:20
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Data: 14/06/2016. Fábrica da Selita
Antiga fábrica da Selita, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/Selita
Os executivos da Selita decidiram que irão vender a área de 135 mil m², dentro da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, onde, até julho de 2022, funcionou a fábrica da cooperativa. Segundo Rubens Moreira, presidente da instituição, ainda não há um negócio fechado, mas os valores devem ficar na casa dos R$ 100 milhões, cerca de R$ 740 o m².
"Já contratamos avaliadores e estamos estudando a melhor forma de fazer a venda. Acredito que em 90 dias tudo estará liberado para tocarmos a negociação de fato. São recursos que irão integralmente para fortalecer a Selita", assinalou Moreira. A assembleia que vai deliberar sobre o tema acontecerá na segunda quinzena de setembro.
Situado na avenida Aristides Campos, no bairro Campo Leopoldina, o terreno fica em uma região muito bem localizada, que conecta acessos viários importantes à região central da cidade. "O Plano Diretor Municipal permite usar aquela área de várias maneiras. Vejo aquilo ali com um enorme potencial para o mercado imobiliário, é possível ali um master plan com potencial para criar um novo vetor de expansão para a cidade. A área é grande e muito bem localizada", destacou o presidente da Selita.
Desde julho do ano passado que a fábrica da Selita funciona na região de Safra.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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Agronegócio Cachoeiro de Itapemirim Economia espírito santo indústria Mercado imobiliário
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