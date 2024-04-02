Grupo Bertolini estuda trazer fábrica de móveis seriados para Colatina

Sede do Grupo Bertolini em Colatina, Noroeste do Estado Crédito: Divulgação/Bertolini

O Grupo Bertolini, do Rio Grande do Sul, que já possui uma relevante operação em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, estuda implantar uma fábrica de móveis seriados, em madeira, no Estado. Seria uma nova planta, investimento aproximado de R$ 50 milhões. Um estudo de viabilidade econômica já está em andamento e deve ser apresentado ao Conselho de Administração do grupo dentro de 90 dias.

"O Espírito Santo nos oferece um bom ecossistema. Aqui temos um importante fornecedor de MDF, que é a Placas do Brasil, estamos perto do mercado consumidor e existe uma boa base logística para exportarmos nossa produção. A ideia é mandarmos parte da produção de móveis para Estados Unidos e México a partir dos portos do Espírito Santo", explicou Evandro Boscardim, CEO do Grupo Bertolini.

Os gaúchos estão negociando com o governo capixaba que tipo de incentivo fiscal pode ser dado à fábrica de móveis. "O Invest (incentivo fiscal) é muito atrativo, se sair, vai ser importante na nossa estrutura de viabilidade. Estamos no Espírito Santo há dez anos, passou a ser um Estado essencial para nós, cerca de 70% do faturamento vem da estrutura capixaba".