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Expansão

Grupo Bertolini estuda trazer fábrica de móveis seriados para Colatina

Seria uma nova planta, investimento aproximado de R$ 50 milhões. Um estudo de viabilidade econômica já está em andamento e deve ser apresentado em 90 dias

Públicado em 

02 abr 2024 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Sede do Grupo Bertolini em Colatina, Noroeste do Estado
Sede do Grupo Bertolini em Colatina, Noroeste do Estado Crédito: Divulgação/Bertolini
O Grupo Bertolini, do Rio Grande do Sul, que já possui uma relevante operação em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, estuda implantar uma fábrica de móveis seriados, em madeira, no Estado. Seria uma nova planta, investimento aproximado de R$ 50 milhões. Um estudo de viabilidade econômica já está em andamento e deve ser apresentado ao Conselho de Administração do grupo dentro de 90 dias.
"O Espírito Santo nos oferece um bom ecossistema. Aqui temos um importante fornecedor de MDF, que é a Placas do Brasil, estamos perto do mercado consumidor e existe uma boa base logística para exportarmos nossa produção. A ideia é mandarmos parte da produção de móveis para Estados Unidos e México a partir dos portos do Espírito Santo", explicou Evandro Boscardim, CEO do Grupo Bertolini.
Os gaúchos estão negociando com o governo capixaba que tipo de incentivo fiscal pode ser dado à fábrica de móveis. "O Invest (incentivo fiscal) é muito atrativo, se sair, vai ser importante na nossa estrutura de viabilidade. Estamos no Espírito Santo há dez anos, passou a ser um Estado essencial para nós, cerca de 70% do faturamento vem da estrutura capixaba".
Nos últimos dez anos, a Bertolini investiu R$ 160 milhões no Estado e, hoje, possui unidades da Bertolini Sistemas de Armazenagem, da Bertolini Móveis (de aço) e da Logber (empresa de logística) no Espírito Santo. Até 2032, serão aportados R$ 127 milhões, caso o investimento na unidade de seriados seja aprovado, serão R$ 177 milhões.    

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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