Fornecedores da indústria de óleo e gás voltam a abrir os olhos para o ES

"Temos ótimas perspectivas tanto no Sul, nos campos que estão no mar, e no Norte, nos campos em terra. O horizonte é de aumento de produção nas duas pontas do Espírito Santo, os investimentos já estão acontecendo e vão vir com mais força. Grandes empresas estão de olho nisso, afinal, a demanda vai ser grande, depende de muito capital e as exigências são elevadas", explicou Manoel Passos, organizador da Vitória PetroShow, feira do setor que começa nesta terça-feira (02), no Centro de Convenções.