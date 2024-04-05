UVV compra Faculdade UCL, da Serra, e vai investir  R$ 25 milhões

Faculdade UCL, na Serra Crédito: Divulgação/UCL

A Universidade de Vila Velha (UVV) comprou a Faculdade UCL, da Serra. Os valores envolvidos no negócio não foram divulgados, mas José Luiz Dantas, dono da UVV, disse que serão investidos, ao longo do próximo ano, R$ 25 milhões no campus de Manguinhos. Serão 90 dias de transição, a UVV assume em julho.

“A UCL já tem muita reputação e qualidade, nosso objetivo é acelerar essa expansão. Queremos transformar aquele campus em um grande centro de formação de engenheiros e profissionais da área. Vamos investir forte em tecnologia e inovação, precisamos formar bons profissionais para aquela região, que é o grande polo industrial do Espírito Santo. Importante lembrar que Aracruz, que fica ali do lado, também está em franca expansão industrial e logística”, assinalou Dantas.

Fundada em 2000 por professores egressos da Ufes, a unidade da UCL possui mil alunos, tem 13 mil m2 de área construída e está em um terreno de 43 mil m2. “Nossa referência para aquilo ali é o MIT (Massachusetts Institute of Technology), temos que pensar grande”.