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Assume em julho

UVV compra Faculdade UCL, da Serra, e vai investir  R$ 25 milhões

Fundada em 2000 por professores egressos da Ufes, a unidade da UCL possui mil alunos, tem 13 mil m2 de área construída e está em um terreno de 43 mil m2

Públicado em 

05 abr 2024 às 08:55
Abdo Filho

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Abdo Filho

Faculdade UCL, na Serra
Faculdade UCL, na Serra Crédito: Divulgação/UCL
A Universidade de Vila Velha (UVV) comprou a Faculdade UCL, da Serra. Os valores envolvidos no negócio não foram divulgados, mas José Luiz Dantas, dono da UVV, disse que serão investidos, ao longo do próximo ano, R$ 25 milhões no campus de Manguinhos. Serão 90 dias de transição, a UVV assume em julho.
“A UCL já tem muita reputação e qualidade, nosso objetivo é acelerar essa expansão. Queremos transformar aquele campus em um grande centro de formação de engenheiros e profissionais da área. Vamos investir forte em tecnologia e inovação, precisamos formar bons profissionais para aquela região, que é o grande polo industrial do Espírito Santo. Importante lembrar que Aracruz, que fica ali do lado, também está em franca expansão industrial e logística”, assinalou Dantas.
Fundada em 2000 por professores egressos da Ufes, a unidade da UCL possui mil alunos, tem 13 mil m2 de área construída e está em um terreno de 43 mil m2. “Nossa referência para aquilo ali é o MIT (Massachusetts Institute of Technology), temos que pensar grande”.
A ideia da UVV com esta aquisição é montar complexos segmentados. O UVV Highline, em Vitória, é focado em negócios, a unidade de Linhares será voltada para saúde e a UVV Campus UCL Manguinhos se voltará para tecnologia.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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