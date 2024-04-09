Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Transformação

Incorporadora lança empreendimento 100% "flexível" em Vila Velha

A Sipolatti.INC vai lançar, na Praia da Costa, um empreendimento residencial completamente voltado para a locação de curta e média permanência

Públicado em 

09 abr 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Parque das castanheiras, Praia da Costa, Vila Velha
Parque das Castanheiras, na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
A Sipolatti.INC, construtora conhecida no mercado capixaba por executar obras de parceiros, vai lançar, em Vila Velha, um empreendimento residencial completamente voltado para a locação de curta e média permanência. Trata-se de um dos primeiros do Estado dentro do modelo pague para usar (pay per use), um passo importante na direção dos imóvel por assinatura, tendência do mercado imobiliário mundial. O Praia da Costa Living terá 41 apartamentos - studio, quarto e sala e gardens, com tamanhos entre 27 m² a 60 m².
“Chegamos para atender à forte demanda dos capixabas por investimentos imobiliários mais rentáveis. O aumento na procura por imóveis short stay ou mid stay, entregues 100% prontos, nos levou ao investimento. Há uma grande tendência por apartamentos integrados, que sejam modernos e versáteis, que ofereçam uma série de comodidades aos seus residentes. Este tipo de imóvel é altamente valorizado, especialmente por investidores e jovens em busca de sua primeira moradia”, diz Flávio Gianordoli, sócio e diretor Comercial da Sipolatti.Inc.
A incorporadora vai seguir investindo no nicho. após o lançamento do Praia da Costa, prevê um segundo projeto, na Praia de Itaparica, no segundo semestre deste ano. Outras áreas da Grande Vitória estão sendo mapeadas para futuras construções. A localização dos empreendimentos é fundamental no negócio, afinal, precisam estar próximos a pontos turísticos, serviços e com fácil acesso aos mais diversos pontos da cidade.
Os imóveis para locação de curta temporada demandam uma administradora que gerencia a organização dos apartamentos, manutenção, reformas, contas a pagar e cuide do serviço de reserva. No Praia da Costa, este serviço será realizado pela Xtay, plataforma brasileira de hospedagem e moradia.

Veja Também

Gestora carioca de contratos de energia foca em expansão no ES

UVV compra Faculdade UCL, da Serra, e vai investir  R$ 25 milhões

Rancheiro inicia investimento de R$ 80 milhões em Linhares

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Praia da Costa Vila Velha Mercado imobiliário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pela primeira vez, lista tríplice para o TRE-ES vai ser composta só por mulheres
Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados