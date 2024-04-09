Incorporadora lança empreendimento 100% "flexível" em Vila Velha

Parque das Castanheiras, na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

A Sipolatti.INC, construtora conhecida no mercado capixaba por executar obras de parceiros, vai lançar, em Vila Velha, um empreendimento residencial completamente voltado para a locação de curta e média permanência. Trata-se de um dos primeiros do Estado dentro do modelo pague para usar (pay per use), um passo importante na direção dos imóvel por assinatura, tendência do mercado imobiliário mundial. O Praia da Costa Living terá 41 apartamentos - studio, quarto e sala e gardens, com tamanhos entre 27 m² a 60 m².

“Chegamos para atender à forte demanda dos capixabas por investimentos imobiliários mais rentáveis. O aumento na procura por imóveis short stay ou mid stay, entregues 100% prontos, nos levou ao investimento. Há uma grande tendência por apartamentos integrados, que sejam modernos e versáteis, que ofereçam uma série de comodidades aos seus residentes. Este tipo de imóvel é altamente valorizado, especialmente por investidores e jovens em busca de sua primeira moradia”, diz Flávio Gianordoli, sócio e diretor Comercial da Sipolatti.Inc.

A incorporadora vai seguir investindo no nicho. após o lançamento do Praia da Costa, prevê um segundo projeto, na Praia de Itaparica, no segundo semestre deste ano. Outras áreas da Grande Vitória estão sendo mapeadas para futuras construções. A localização dos empreendimentos é fundamental no negócio, afinal, precisam estar próximos a pontos turísticos, serviços e com fácil acesso aos mais diversos pontos da cidade.