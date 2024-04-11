Assaí quer fazer mais três ou quatro lojas no Espírito Santo

"Já disse que chegamos tarde ao Estado, portanto, estamos correndo atrás. Estamos buscando oportunidades dentro do perfil estabelecido pela empresa, que é observar cidades com mais de 150 mil e 200 mil habitantes. Não temos data marcada, mas é certo que vamos continuar investindo no Espírito Santo. A performance da loja da Serra mostra que vale a pena, mesmo enfrentando uma concorrência de alto nível", explicou Luiz Carlos Costa, diretor da Divisão Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Assaí.

Segundo os executivos da empresa, a inauguração desta sexta-feira será a única do ano no Espírito Santo. A próxima loja no Estado, ainda sem município definido, deve começar a operar no segundo semestre de 2025. As negociações por novas áreas, que têm sido consideradas difíceis, estão em andamento. É claro que, por causa da população e da renda, a Grande Vitória é foco principal, mas o Assaí também está de olho no crescimento do interior capixaba. A loja de Vitória será a 293ª do grupo.