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Assaí quer fazer mais três ou quatro lojas no Espírito Santo

A segunda maior rede de supermercados do Brasil inaugura, nesta sexta-feira (12), a sua segunda unidade no Estado, na Fernando Ferrari, em Vitória

Públicado em 

11 abr 2024 às 16:33
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Loja do Assaí Atacadista, na Fernando Ferrari, em Vitória
Loja do Assaí Atacadista, na Fernando Ferrari, em Vitória Crédito: Abdo Filho
O Assaí Atacadista, a segunda maior rede de supermercados do Brasil, inaugurou a sua primeira loja no Espírito Santo, na Serra, em agosto do ano passado. Nesta sexta-feira (12), abrirá a segunda, em Vitória, na avenida Fernando Ferrari, na área do Aeroporto de Vitória. O desempenho no Estado vem sendo acima das expectativas (15% além do melhor dos cenários traçados) e o objetivo é seguir acelerando, ou seja, abrindo novas unidades. No médio prazo a rede pretende ter entre cinco e seis lojas em solo capixaba.
"Já disse que chegamos tarde ao Estado, portanto, estamos correndo atrás. Estamos buscando oportunidades dentro do perfil estabelecido pela empresa, que é observar cidades com mais de 150 mil e 200 mil habitantes. Não temos data marcada, mas é certo que vamos continuar investindo no Espírito Santo. A performance da loja da Serra mostra que vale a pena, mesmo enfrentando uma concorrência de alto nível", explicou Luiz Carlos Costa, diretor da Divisão Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Assaí.
Segundo os executivos da empresa, a inauguração desta sexta-feira será a única do ano no Espírito Santo. A próxima loja no Estado, ainda sem município definido, deve começar a operar no segundo semestre de 2025. As negociações por novas áreas, que têm sido consideradas difíceis, estão em andamento. É claro que, por causa da população e da renda, a Grande Vitória é foco principal, mas o Assaí também está de olho no crescimento do interior capixaba. A loja de Vitória será a 293ª do grupo. 
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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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