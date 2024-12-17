MPES reconheceu o direito dos seus membros ao adicional por tempo de serviço Crédito: Carlos Alberto Silva

A expectativa é que a retomada do ATS beneficie promotores e procuradores de Justiça no Espírito Santo que ingressaram na instituição antes do regime de vencimentos por subsídio. A informação foi confirmada à reportagem de A Gazeta nesta segunda-feira (16) pelo próprio órgão ministerial

"O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) informa que, a exemplo da recente Resolução do Tribunal de Justiça, também reconheceu o direito ao adicional de tempo de serviço para promotores e procuradores de Justiça no Espírito Santo que ingressaram na instituição antes do regime de vencimentos por subsídio. A sua implementação, no entanto, ocorrerá conforme capacidade financeira e disponibilidade orçamentária", afirmou o MPES.

O adicional garante aos membros do MP recebimento de uma bonificação equivalente a 5% do valor total de seu salário a cada cinco anos de exercício da função. Também conhecido como quinquênio, o ATS não era pago desde 2006, com base em resolução do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Your browser does not support the audio element. Após juízes, membros do MPES também poderão ter aumento automático de salário

O penduricalho foi extinto em junho de 2006 pelos efeitos da Resolução 9/2006. À época de sua publicação, o texto do documento deixava expressa a proibição, a partir dali, do recebimento de abonos, bonificações e adicionais por parte dos membros do órgão ministerial, uma vez que passariam a ser remunerados na modalidade de subsídio, constituído exclusivamente de parcela única.

Juízes do ES

No que se refere ao Poder Judiciário, o penduricalho deixou de ser pago a juízes por determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão administrativo e de fiscalização.

Usando os mesmos argumentos do CNMP, o CNJ baixou uma resolução frisando que a proibição do pagamento de adicionais, bonificações e premiações se dava pelo fato de essas verbas remuneratórias terem sido incorporadas no salário da categoria.

A Resolução 13/2006, do CNJ foi replicada, então, em todos os tribunais brasileiros, que publicaram suas próprias resoluções, vedando gratificações e adicionais a membros da magistratura.

Em 2022, entretanto, o próprio conselho restabeleceu o aumento automático de 5% nos vencimentos a cada cinco anos. Desde então, com a chancela do órgão de fiscalização, o benefício vem sendo reincorporado aos contracheques dos magistrados pelas cortes estaduais e federais em todo o país.

A possível volta do pagamento foi definida pelo TJES antes de o Congresso Nacional concluir a discussão da chamada PEC do Quinquênio. A proposta de emenda à Constituição estabelece a bonificação como direito constitucional para carreiras do Judiciário e do Ministério Público, pondo fim a resoluções e atos administrativos isolados adotados por tribunais e órgãos ministeriais do país. A PEC estacionou no Congresso após pressão de diferentes setores, entre eles o governo federal

No Espírito Santo, o cálculo para pagamento do adicional será retroativo a 2006 – ou seja, os 18 anos trabalhados daquele ano até 2024, período em que o bônus estava extinto, entrarão no saldo do tempo de serviço. Essa regra, no entanto, vale apenas para os magistrados que já recebiam o adicional antes de sua suspensão.

Lei não foi considerada, diz TJES

Na resolução que restabelece o Adicional por Tempo de Serviço para os juízes do Espírito Santo, o TJES justifica que, quando o pagamento do bônus foi extinto, o tribunal não havia considerado a Lei Complementar 234/2002, que previa o acréscimo.

O documento também afirma que a extinção "não considerou o direito dos magistrados que já haviam efetivamente incorporado o adicional de tempo de serviço (ATS) ao patrimônio jurídico, antes mesmo da implementação do regime de subsídio, o que importou na vedada redução dos vencimentos dos magistrados capixabas e afronta aos princípios do direito adquirido e da segurança jurídica".

Mais um argumento usado pelo TJES é o de que outros tribunais da federação, entre eles o Superior Tribunal de Justiça (STJ), também têm decidido pela volta do ATS para juízes.

O que ainda não está claro no adicional para juízes

Apesar de ter efeito imediato, passando a valer a partir do momento em que foi publicada no Diário Oficial da Corte, em 28 de novembro, a nova resolução do TJES não esclarece alguns pontos sobre o pagamento. Algumas das lacunas são:

Qual o impacto financeiro para os cofres públicos?

Qual o número de magistrados beneficiados, entre ativos e aposentados?

O pagamento será remuneratório (com incidência de impostos) ou indenizatório (sem incidência de impostos)?

O pagamento retroativo terá correção pela inflação do período?

A reportagem procurou o TJES para esclarecimentos. Na ocasião, a informação oficial era de que a Corte ainda não concluiu os estudos sobre os impactos financeiros da medida, bem como em que modalidade os juízes receberão o adicional.

18 tribunais já autorizaram adicional

Ao menos 13 Tribunais de Justiça e 5 cortes federais já aderiram à volta de benefícios extras nos salários dos magistrados, entre eles o adicional por tempo de serviço. De acordo com levantamento do Estadão, o ATS é pago a magistrados nos seguintes Estados: Acre, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo, além do Distrito Federal.